Barcelone est revenu sur la voie de la victoire après avoir battu Levante 1-0 dans un match dans lequel Leo Messi a marqué le seul but de son équipe et lui permet de prendre trois points très importants. Les hommes de Ronald Koeman ont de nouveau dominé mais n’ont pas trouvé le moyen de marquer un but contre une équipe qu’ils soutenaient Aitor Fernández avec ses arrêts de sauvegarde.

Les hommes de Ronald Koeman s’habillaient à nouveau en short après avoir ajouté deux défaites consécutives, l’un en Ligue contre Cadix et l’autre en Ligue des champions contre la Juventus. Les sensations ne sont pas du tout flatteuses, mais la saison est très longue et le football ne se conforme pas à la logique. Pour cette raison, Barcelone a sauté sur le terrain du Camp Nou pour changer cette crise et initier une dynamique positive avec laquelle inverser la situation et montrer une fois de plus qu’ils veulent se battre sérieusement pour n’importe quel titre.

Pour cela l’équipe du Barça est sortie avec un onze plus ou moins attendu. Ter Stegen J’étais dans le but et devant l’Allemand, Dest et Alba sur les côtés, avec Ronald Araújo et Lenglet sur l’axe de l’arrière. Busquets et De Jong ils sont revenus pour former un couple au milieu de terrain et devant eux, dans le meneur de jeu, sont apparus Antoine Griezmann. L’aile droite appartenait à Leo Messi et la gauche de Coutinho, qui semble avoir supprimé la position de Pedri. En tant qu’homme plus avancé, Martin Braithwaite.

Le choc a commencé et Barcelone avait déjà essayé dès la première minute. C’était Coutinho, qui a envoyé une aide de Sergiño Dest. A partir de là, la tendance de ces dernières années: une équipe qui a joué et joué et l’autre enfermée dans son champ dans l’espoir de pouvoir lancer une contre-attaque avec laquelle nuire aux Catalans. Et dans l’un de ces une des occasions les plus claires du match et de la Ligue est arrivée pour Levante. Le gros problème est que De Frutos avait Ter Stegen devant lui. Le gardien allemand a tiré une main providentielle sur le tir de l’attaquant de Granota et a sauvé, comme d’habitude, son équipe.

Aitor Fernández, héros de Granota

Barcelone a eu peur et a réagi rapidement avec un bon jeu qui s’est terminé par une photo de Braithwaite de l’avant de la zone avec laquelle Aitor Fernández a également été exposé avec un pop-corn changé à la main pour éviter le but danois. Et comme avant, réponse de Levante. L’impressionnante passe de Roger dans l’écart, où Dani Gómez bat le dos de Lenglet, mais son tir est passé par le toit, gaspillant une autre bonne chance pour l’équipe entraînée par Paco López.

Le match commençait à ressembler à un match de tennis. L’un a frappé et l’autre a répondu. C’était au tour de Barcelone, qui pouvait ouvrir la boîte mais la malchance était amorcée avec Lenglet. Faute que Leo Messi accroche, Griezmann termine et un autre paradón d’Aitor. Le rejet est tombé aux pieds de la centrale française, qui avec le but vide, il a fait la chose la plus difficile: envoyer le ballon au deuxième amphithéâtre. Et bien sûr, Levante a tenté, bien que cette fois sans grand danger avec un tir éloigné de Dani Gómez que Ter Stegen a bloqué sans problème.

De Burgos Bengoetxea était responsable de la perte d’une opportunité par Messi. L’arbitre a énervé la star argentine lorsqu’il a reçu une passe d’un De Jong qui avait marqué un jeu sensationnel à partir de son terrain. Colère de Leo et excuses demandées par l’arbitre du match. Pour riposter, Levante a continué à les supporter grâce, en grande partie, à un superbe Aitor Fernández qui aura retenu l’attention de Luis Enrique. Le gardien de Granota a mis ses poings pour dégager une volée de Jordi Alba, a repoussé un autre tir d’Antoine Griezmann après une bonne combinaison avec Leo Messi, et l’Argentin a bloqué un coup franc avant qu’il ne soit atteint. à la mi-temps avec 0-0 sur l’électronique.

Les Catalans sont revenus des vestiaires avec la même envie d’ouvrir la boîte, mais cela a été difficile pour eux. Messi a tenté de générer des chances, mais l’Argentin n’a pas pu trouver la formule devant un mur de granota. Il a dû profiter de tout écart pour essayer et un tir de lui du front n’a pas eu assez d’effet pour qu’il entre dans l’équipe. Levante attendait avec impatience et Gonzalo Melero a mené le match pour son équipe, qui a également remarqué l’absence de vitesse de José Luis Morales.

Messi décide

Ronald Koeman a dû déplacer le banc et Pedri fut le premier à entrer. Un garçon de 18 ans pour réparer ce que les vétérans n’avaient pas accompli. Le canari était positionné comme un milieu offensif occupant la zone centrale et le ballon coulait mieux lorsqu’il passait entre ses pieds. L’ex de Las Palmas a trouvé les lacunes et de ses bottes une nouvelle occasion est née que Leo Messi a envoyé aux mains d’Aitor. À 25 minutes de la fin, l’homme le plus dangereux de l’équipe rivale est également entré sur le terrain: le Comandante Morales. À la minute où une nouvelle opportunité s’est présentée, c’est Trincao, qui a remplacé Coutinho.

Le match d’Aitor Fernández a continué d’être spectaculaire. L’ex de la Numancia est revenu mettre les poings pour refuser le but à un Leo Messi qui a sorti un coup de fouet, presque sans angle, à bout portant. Le gros inconvénient est qu’il a fini par devoir ramasser le ballon du bas de son but, alors qu’il frôlait le bout de ses doigts et était sur le point de l’éviter. Balle que Griezmann récupère, la reçoit de Jong et l’ouvre à Messi, qui court et passe en ajustant son tir au bâton et en ouvrant le tableau de bord avec un quart d’heure pour le coup de sifflet final.

Avec le but, Levante s’est un peu plus tendu pour chercher un but miraculeux qui leur permettrait d’égaliser le match. Si dans un arc Aitor avait excellé, dans l’autre Ter Stegen s’était enfui. Le gardien allemand voulait laisser une feuille blanche après les derniers matches et Koeman l’a aidé à le faire en plaçant Samuel Umtiti pour Antoine Griezmann à la 89e minute. De Burgos Bengoetxea a ajouté trois minutes qui étaient insuffisantes pour l’équipe visiteuse et assez pour Barcelone, comme les trois points vitaux qu’ils ont pris du match.