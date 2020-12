Barcelone a battu la Real Sociedad 2-1 dans un match, un autre, dans lequel ils ont fini par souffrir, comme je l’ai déjà fait contre Levante. L’équipe de Saint-Sébastien, malgré la supériorité des Catalans, a pris les devants au tableau de bord grâce à un but de Willian José, un ancien but de culé. Rapidement, Jordi Alba et Frenkie de Jong ont inversé le score pour assurer les trois points à leur équipe.

L’équipe azulgrana a reçu le leader de la Ligue Santander dans son fief et ceux de Ronald Koeman n’avaient plus qu’à gagner pour pouvoir redresser leur parcours au championnat. L’entraîneur néerlandais a surpris en laissant Lenglet sur le banc et en mettant les Mingueza et Ronald Araújo. Jordi Alba et Sergiño Dest ils étaient dans les groupes et Sergio Busquets et Frenkie de Jong formé dans le double pivot. Pedri Il est également revenu à onze ans, assoyant ainsi Coutinho. Messi, Griezmann et Braithwaite ils ont terminé un onze culé dans lequel il était visiblement Ter Stegen dans le but.

Ce besoin que le Barça avait de prendre les trois points s’est rapidement vu sur le terrain. Le rythme du match était élevé et ce sont les Catalans qui ont dominé. La Real Sociedad a pressé et poursuivi le ballon d’un côté à l’autre, mais ils n’ont pas dérangé excessivement l’équipe de Ronald Koeman et l’équipe d’Imanol Alguacil a raté la qualité de Mikel Merino. En grande partie, merci à Óscar Mingueza, qui a coupé toutes les tentatives des Donostiarras.

Les occasions des culés ont commencé à se produire. Le premier, après un grand jeu collectif qui n’a pas fini par être un tir mais plutôt une agitation à l’intérieur de la surface. Puis c’est Griezmann qui a tenté sa chance, mais un tir au centre du Français n’a pas trouvé de finisseur ni de but. Le meilleur viendrait après une tête du footballeur le moins attendu: Pedri. Centre de la droite de Sergiño Dest et le canari a réussi à se diriger mais sans trouver fortune quand il a vu cela le cuir est parti lécher le bâton.

Griezmann, refusé devant le but

Il a continué à secouer Barcelone mais n’a pas pu percer le but de Remiro. La Real attendait patiemment la leur et en profita avant une demi-heure de jeu. Le but est né d’un corner et de l’insistance d’un Le Normand qui l’a donné à Portu et cet attaquant indiscipliné ont fait passer la mort à l’endroit où Willian José devait la pousser. Les joueurs de Barcelone ont réclamé un hors-jeu, mais le but était plus légal que le code pénal lui-même.

Barcelone n’a pas mis longtemps à réagir et l’égalité n’est pas venue d’un coin, mais elle l’a fait parce que Monreal a essayé de l’éviter. Messi le récupère, accroche le ballon au deuxième poteau et Griezmann décide de le renvoyer dans cette zone. L’Argentin n’est pas apparu, mais son meilleur partenaire, Jordi Alba, pour larguer une main droite et conduire le ballon sur la place des buts de la Real Sociedad. Les Catalans ont égalisé le concours et tout est revenu à son cours. Ceux de Ronald Koeman continuaient de dominer et Pedri, situé dans le meneur de jeu, partait.

Barcelone a pardonné la vie de l’équipe txuri-urdin. Premier Griezmann. Le bâton se situait entre son désir de marquer et son ancienne équipe. Le Français peut gratter un million de billets qui sortiront toujours: «Continue d’essayer». La même chose est arrivée à Braithwaite. Pedri a laissé l’attaquant danois seul, qui, main dans la main avec Remiro, a envoyé le ballon par-dessus la barre transversale. Barcelone a brossé deuxième et le lanceur va tellement à la fontaine qu’il finit par se briser.

Une autre bonne action en tapotant la balle d’un groupe à l’autre et Jordi Alba trouve le trou pour mettre un ballon au cœur de la zone où seule Frenkie de Jong attendait. Le Néerlandais n’a eu qu’à mettre le pied pour tourner le tableau de bord, bien que dans un premier temps, le but ait été refusé. Après avoir été revu par le VAR, en prenant le point de fuite et en lançant les lignes colorées, le but est passé à l’électronique et les joueurs étaient libres de célébrer le but juste avant l’entracte.

La Real fait souffrir le Barça

Le ballon a roulé à nouveau après la pause et les mêmes joueurs ont continué sur le green. La Real a commencé à oser un peu plus, mais Ter Stegen a continué sans avoir beaucoup de problèmes. Celui qui peut les faire continuer comme ça est Antoine Griezmann. Le Français a profité de deux occasions très claires qu’il a ratées. L’un d’eux, sans gardien de but. Il s’est lancé pour pousser le ballon au fond du filet et a fait la chose la plus difficile: il a mal frappé le cuir et s’est retrouvé entre les mains de Remiro. Quelques instants plus tard, il se tient seul devant le gardien de but en visite et tire sur la poupée. Le dicton: “Continuez à essayer.”

Ces échecs ont donné un air d’optimisme à l’équipe d’Imanol Alguacil et ont rendu Koeman désespéré, qui a décidé de déplacer le banc. Antoine Griezmann et Sergio Busquets quittèrent leur position sur le terrain pour que Trincao et Aleñá aient eu leurs minutes. Peu de temps après, Miralem Pjanic a également eu sa chance, qui est entré pour remplacer une plaie Pedri. Le canari de 18 ans est devenu le héros qui se sacrifie pour son équipe en poursuivant un Isak qui se tenait seul devant Ter Stegen et a mis son pied, dans le style le plus Puyol, au bon moment pour envoyer le balle au coin. Jusqu’ici tout va bien, mais l’ex de Las Palmas a continué glissant et a fini par frapper le poteau, en prenant un coup très dur à la hanche, également dans le style le plus Puyol. La grande différence était que l’équipe de Tegueste avait besoin du changement.

Les minutes passèrent et la Royal Society commença à désespérer. À 10 minutes de la fin, Le Normand était sur le point de blesser Messi après un tacle dur par derrière qui ne s’est terminé qu’avec un carton jaune. Cinq minutes plus tard, il était temps pour Ter Stegen. L’Allemand a fait ce qu’il fait de mieux: faire des miracles. Il a d’abord repoussé un tir de Willian José et au rebond, il a parfaitement couvert le tir à bout portant d’Isak pour sauver son équipe. Les Catalans ont commencé à souffrir face à un Real qui semblait avoir laissé toutes leurs forces pour la fin. Contre Levante, il ne restait plus qu’à voir si Koeman mettrait à nouveau cinq défenseurs. Le Néerlandais ne l’a pas fait, et a fini par rentrer chez lui avec les trois points, non sans souffrance, et avec un jaune qu’ils lui ont montré dans les 90 ‘pour avoir protesté.