Il Barcelone avancer vers Huitièmes de finale de la Copa del Rey grâce à la victoire 0-2 subie contre le Cornellá dans l’extension. Un objectif de Dembélé et un autre de Braithwaite autorise ceux de Ronald Koeman faire le tour mais surtout se démarquer Ramon Juan Ramirez, gardien de la surface rivale qui a su arrêter deux pénalités – à Pjanic et une autre à Ousmane-.

Celles de Ronald Koeman son voyage dans le Copa del Rey et ils avaient en tête un match qui, a priori, était facile contre un rival de Segunda B, mais vu le grand sac que l’Atlético a obtenu contre le Cornellá, Barcelone était déjà prudente. D’autant plus que la veille, c’est Alcoyano qui a fait tomber le Real Madrid avec une performance stellaire de José Juan, que même Thibaut Courtois a dû féliciter après le grand nombre d’arrêts qu’il a effectués lors de l’accident.

Pour tenter d’attaquer le Municipal de Cornellá Ronald Koeman il montait sur un onze hybride dans lequel alternaient l’habituel et le moins grand nombre. Dans l’objectif Net avait la responsabilité de défendre le but de Barcelone, tandis que devant le gardien brésilien étaient Mingueza et Junior dans les groupes et Lenglet et Araújo comme paire centrale. Au trivot, Pjanic, Ilaix Moriba, qui a officiellement fait ses débuts, et Riqui Puig, alors qu’ils étaient sur la ligne la plus offensive Francisco Trincao, Martin Braithwaite et Antoine Griezmann. L’entraîneur néerlandais ne voulait pas de frayeur.

L’équipe culé n’a pas eu une première partie confortable. Les dimensions du terrain ou du gazon artificiel étaient perceptibles. Ce n’est pas une excuse pour personne, moins pour un tout-puissant Barcelone devant un humble Cornellá, mais il a été perçu que cela n’aidait pas à voir le spectacle. De plus, pour une raison qui était au-dessus du stade: à quel point les locaux ont bien fermé les espaces. Cela dérangeait ceux de Ronald Koeman, qui a eu du mal à atteindre l’arc rival.

Avec l’inconfort installé dans le Barcelone, il Cornellá Il a tenté de surprendre comme il l’a fait contre l’Atlético. Il a assiégé l’objectif de Net sans créer beaucoup de danger non plus, mais leurs cinq corners ont réussi à servir, plus que les Catalans. La deuxième équipe B n’a pas trouvé le moyen d’avoir une opportunité claire, comme le Barça, que chaque fois que Riqui ou l’un de ses coéquipiers aperçut un espace, un défenseur du Cornellá rapidement pour couvrir les centres ou les coups.

Un Barça de peine maximum

Il était possible de faire Barcelone quand après la demi-heure de jeu, Estellés a commis un penalty sur Araújo, qui sait si cela avait été avec VAR. Ni Griezmann ni Braithwaite, aujourd’hui c’était à Miralem Pjanic exécutez la peine maximale en voyant les dernières erreurs de vos compagnons. Et l’ancienne Juventus, pour ne pas sortir de la routine, a également échoué. Ou plutôt, il a été arrêté par Ramón, qui a mis une main providentielle pour refuser le but au Bosniaque et maintenir un score de 0-0 dans le jeu électronique qui a atteint l’intervalle.

Dans la seconde moitié du Barcelone Il est mieux sorti au rectangle de jeu, en entrant Dembélé pour Riqui Puig. Les culés dominaient davantage le ballon et commençaient à profiter de plusieurs occasions d’affilée. Le premier était Braithwaite celui qui est tombé sur Ramón dans une bonne pièce collective à laquelle ils ont participé Trincao, Junior et Griezmann. Le Français a également tenté sa chance, mais ses deux tentatives sont allées au-dessus de la barre: l’une avec un centre empoisonné et l’autre après une pièce répétée dans laquelle il n’a pas bien tiré et le cuir est sorti en ratant une occasion claire.

Malgré ces actions, celles de Ronald Koeman ils ne pouvaient pas être négligés. Le 0-0 était toujours dans la lumière et a pu changer à une double occasion de la Cornellá. C’était d’abord Medina, qui ne pouvait pas surprendre Net avec un tir de loin et dans la suite du jeu Eloy a envoyé le ballon sur le côté du filet. La minute 70 a été accomplie juste après un tir défectueux de Ilaix Moriba, la dernière action à laquelle a participé une équipe de jeunes qui a semblé vouloir contribuer et ne s’est cachée à aucun moment. Pedri a sauté dans le champ à côté de Busquets et, en plus du joueur subsidiaire, il a pris sa retraite du green Trincao.

Sur le point d’entrer dans les 10 dernières minutes du match, une autre occasion en or s’est présentée pour Barcelone sous la forme d’un penalty. Coup de pied de Pol Moreno à Lenglet et l’arbitre n’a pas hésité. Maintenant je prenais la responsabilité Ousmane Dembélé, qui a couru comme s’il allait tirer avec sa jambe gauche et a fini par glisser suffisamment pour tirer avec sa main droite. Tir au centre du but et Ramon, qui a fait la feinte pour se lancer, est resté et n’a eu qu’à mettre son genou à terre pour l’empêcher de la peine maximale. Il ne peut pas y croire Koeman dans le groupe. Le manque de but, ils l’ont aussi du point de vue cal.

Ramón retarde la victoire culé

Incompréhensible que le Barcelone n’a pas réussi à marquer un but ou une pénalité. Minutes après Martin Braithwaite il n’était pas non plus capable de diriger son tir entre les trois bâtons. Si un tir de Pjanic du croissant de la région, mais il y avait l’homme au casque, le héros de la Cornellá, le gardien qui a résisté à l’Atlético et Barça: Ramón. Le gardien de but local a volé pour garder le score de 0-0 et envoyer le match à décider dans le temps supplémentaire. Tout semblait que ça allait être quoi Ramon Je voulais car dès le début des heures supplémentaires, j’ai arrêté main dans la main avec Dembélé.

Une minute plus tard, celui qui sortirait victorieux du duel entre les deux était l’ailier français. Récupérez le ballon Pedri, mène, aide le Français à déchaîner un coup de fouet du devant de la zone et des pauvres Ramon, qui venait le toucher, a dû voir le ballon glisser à travers la case de son but. Le gardien de but de Cornellá il a continué à éviter que les culés ne soient condamnés. Konrad, qui était entré par Griezmann, il a vu comment, dans sa première intervention, Ramon il s’étira pour mettre une main salvatrice avant que son tir ne soit placé et ajusté au poteau.

Au cours du deuxième acte, il a dû continuer à résister à la Cornellá. L’humble équipe qui avait résisté au Barcelone la batterie était épuisée. Il n’y avait plus de force après avoir continuellement poursuivi un adversaire qui tenait le ballon et le faisait déjà circuler à volonté. En fait, le deuxième but culé est venu dans le temps additionnel après l’expulsion de Estellés. Pedri est seul avant Ramon et fait passer la mort à un Braithwaite cela n’échoue pas. Coup de sifflet final et le Barça au huitième malgré le grand jeu d’un gardien qui doit être nommé avec son nom complet: Ramón Juan Ramírez.