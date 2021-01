Luis Suarez sauver la Athlétique à Ipurúa avec un double. L’attaquant uruguayen a de nouveau donné à son équipe trois points d’or, qui a commencé à perdre, et tire sur l’équipe rojiblanco en tête. Ils ont déjà sept points d’avance sur le deuxième, le Real Madrid et ont un match de moins que leur éternel rival. Ce n’était pas un match facile, Atleti a souffert mais à la fin ils ont trouvé la poudre à canon du tireur pour atteindre trois points qui goûtent à la gloire dans un accident très dur dans lequel il leur a coûté du sang et de la sueur pour surmonter un féroce. Eibar.

Sans Hermoso, Koke et Trippier (suspendu), Simeone a été contraint d’effectuer des rotations. Il y avait des doutes sur le système, s’il conserverait les trois centres ou continuerait à jouer avec quatre derrière. Finalement, il a choisi de donner une continuité au 3-5-2 qui lui donnait une si bonne performance, et Felipe a pris la position laissée par Hermoso blessé. Alors que Saul engagé par le capitaine, sanctionné, en quête de profiter de cette opportunité puisqu’il ne traverse pas son meilleur moment.

Au cours des derniers matchs, il était devenu courant de voir l’équipe de jeunes sur le banc, avec un Joao Felix qu’il était une fois de plus un remplaçant. La jeune star portugaise n’est pas non plus dans un bon moment et Simeone l’a remis à la banque en pariant sur Correa et Suarez avec Lemar un peu derrière. Cependant, le jeu a commencé du mauvais pied. Une pénalité idiote de Carrasco sur Muto à la neuvième minute du match serait transformée par Dmitrovic pour dépasser les locaux.

Oui, vous avez bien lu, le gardien de but de l’armurier était chargé d’exécuter le penalty maximum à la surprise de tous. Personne ne s’y attendait, pas même l’arbitre. Le choix était surprenant et le Serbe a trompé Oblak, qui a plongé à sa gauche et le ballon est allé à sa droite. Il s’agit sans aucun doute d’un objectif historique de la Ligue de Santander. La réunion n’a pas bien commencé mais la Athlétique Je savais déjà qu’Ipurúa n’est pas un domaine facile, et que Eibar Il est toujours fort à domicile malgré le fait que cette année, il n’obtient pas autant de points.

Il Athlétisme J’étais prévenu, la saison dernière, ils ont chuté 2-0 et cette fois ils sont repartis en dessous du cadre. Cependant, cette équipe n’est pas la même que l’an dernier. Malgré la perte importante de Koke, les élèves de Simeone se sont remis du coup et ont contrôlé le match après le but. Ils ont eu du mal à briser les lignes d’un Eibar c’était mon planté sur le terrain de jeu. Aux coups de pied arrêtés, ils ont trouvé un ris et Correa a fracassé une balle au-dessus de la barre transversale en profitant du rebond à la sortie d’un corner.

Suárez vaut trois

Il manquait de précision Athlétique, qui rôdaient dans la zone des armuriers mais ne trouvaient pas de moyen de pénétrer la défense et d’infliger des dégâts. Jusqu’à ce que la magie du 9 apparaisse pour mettre les tables sur le tableau de bord juste avant la pause. Une bonne pression d’avance de Llorente a fait douter Sergio Álvarez qu’il dégage mal, et le ballon rejeté tombe à Luis Suarez dans la zone qui n’échoue pas. Le premier que le tireur avait, il l’a envoyé à l’intérieur. Un but qui valait de l’or et qui permettait aux colchoneros de se rendre aux vestiaires égalisés.

Après la pause, Cholo a déplacé le banc dans le but de donner un autre air à la rencontre et de réaliser le retour de son équipe. Torreira et Joao Félix sont entrés par Correa et Lemar. Cependant, les changements n’ont pas eu l’effet attendu par l’entraîneur argentin. L’entrée des Portugais et de l’Uruguayen était à peine remarquée, le Athlétisme était toujours le même que dans la première moitié et même le Eibar il atteignait le but d’Oblak avec plus de danger.

Les colchoneros ont remarqué à l’excès l’absence de Koke dans la création du jeu. Suarez il était très seul au point d’attaque, presque aucune balle ne l’atteignit. Une grande partie du blâme était pour le bon match, ce sont les habitants qui n’ont pas laissé l’équipe de matelas jouer confortablement. Bien que par la force que l’équipe d’armuriers utilisait pour arrêter les rojiblancas, elle a commencé à toucher les limites, mais c’est le jeu de l’équipe Mendilibar. Ils posent toujours des matchs difficiles, vous emmènent à la limite et obligent le rival à transpirer la grosse goutte s’il veut les battre.

Le leader de la Ligue était bloqué et ne pouvait pas trouver les solutions pour mettre Marko Dmitrovic en difficulté. Joao Félix en a eu un à cinq minutes de la fin mais le gardien était attentif et a dégagé le ballon. Juste avant Suarez il était tombé sur le front alors qu’il se tenait seul devant le Serbe. Mais ça Atleti, et plus le tireur, a besoin de très peu pour marquer un but. Donc c’était ça. Un ballon dégagé par la défense rouge et blanche est tombé au 9 qui se tenait devant Dmitrovic et a fini par imposer un penalty en 89.

Je le fais cuire et je le mange, dit le tueur. Il a attrapé le ballon, l’a planté sur le point de penalty et n’a pas manqué. L’attaquant uruguayen a marqué comme Panenka et a trompé Dmitrovic qui s’est battu à sa droite. Alors, encore une fois, il est revenu pour sauver le Athlétique avec ses buts dans l’un de ces matchs qui pourraient bien valoir une ligue. Victoire vitale pour ceux de Simeone qui s’établissent en haut du tableau.