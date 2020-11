Il n’y a rien de plus identifiant Manchester United par Solskjaer à passer des semaines à renverser le finaliste et un demi-finaliste des derniers Champions à perdre contre Istanbul Basaksehir (2-1). Les Red Devils sont tombés contre les Cendrillon dans leur groupe, et ils l’ont fait avec un crash. Un désastre défensif en première mi-temps, il les a mis 2-0 derrière. Martial il a coupé avant la pause, mais les Red Devils n’ont pas pu revenir en seconde période.

04/11/2020 à 21:20 CET

BAS

MUN

Istanbul Basaksehir

Gunok; Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli; Aleksic, Kavehci (Ponck, M.90); Visca, Ozca (Topal, M.87), Turuc, Ba (Gulbrandsen, M.79).

Manchester United

Henderson, Wan-Bissaka (Fosu-Mensah, M. 76), Tuanzebe (McTominay, M.46), Maguire, Shaw; Matic, van de Beek (Pogba, M. 61); Mata (Cavani, M.61), Bruno Fernandes, Rashford (Greenwood, M.76); Martial.

Buts

1-0 M.13 Demba Ba; 2-0 M.40 Visca; 2-1 M.43 Martial.

Arbitre

Davide Massa (Italie). TA: Skrtel (M.89) / Tuanzebe (M.20).

Stade

Basaksehir Fatih Terim. Pas de public.

Le jeu du premier but semblait pris dans une cour d’école. Un dégagement à l’horizon de la défense turque s’est terminé par Demba Ba complètement seul, avec la moitié du terrain devant. Les 10 joueurs de terrain de United, foirés et vendus. Impardonnable à ce niveau. Ba a couru 50 mètres sans opposition et a battu Henderson, qui n’a pas eu la première de rêve.

Solskjaer a tourné dans son onze: a donné du repos à Depuis Gea, et le parti ne lui donne aucune raison de s’en passer à nouveau. Également entré Tuanzebe, signalé dans le premier but et changé à la mi-temps Oui ni Van de Beek ni Mata dans la salle des machines, ils ont pu mettre de l’ordre dans le jeu de l’équipe.

Loin de se réveiller, United allait s’intégrer une seconde. Une perte de Mata a été profité par le Istanbul Basaksehir, grâce à un autre revers défensif. Il est arrivé sans marque, en fuite, l’extrême Visca tirer au filet à gauche de Demba Ba.

Action et réaction: les Anglais ont vu la porte de la pièce suivante. Centre Shaw de la gauche et hocha la tête Martial, avec qualité. Toute la seconde période est restée et ce qui visait le retour de United s’est soldé par un désastre. Istanbul a résisté, économisant sous la ligne la meilleure option de visiteur dans la réduction. Le PSG et Leipzig se frottent les mains voir comment Manchester United complique la vie, également en Ligue des champions.

.