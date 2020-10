Le Real Madrid est revenu à ses anciennes habitudes et n’a pu marquer qu’un point lors de sa visite au Borussia Park, même s’il était sur le point de le quitter en UCI et avec la Ligue des champions très difficile. Benzema (87 ‘) et Casemiro (93’) ont évité une nouvelle défaite en finale avec une grande fortune et en recourant à l’épopée. Marcus Thuram avait été chargé de mettre l’équipe de Zidane sur les cordes après avoir décroché et fait ressortir les couleurs de sa défense.

27/10/2020

À 23:20 CET

LUN

RMA

Borussia Mönchengladbach

Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Hofmann, Kramer, Stindl (Wolf, 79 ‘), Neuhaus, Plea (Embolo, 79’) et Thuram (Herrmann, 71 ‘).

Real Madrid

Courtois, Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Fede Valverde, Casemiro, Kroos (Modric (71 ‘), Marco Asensio (Rodrygo, 84’), Benzema et Vinicius (Hazard, 70 ‘).

Buts

1-0, Thuram (33 ‘); 2-0, Thuram (58 ‘); 2-1, Benzema (87 ‘); 2-2, Casemiro (93 ‘).

Arbitre

Orel Grinfeld (Israël). Il a averti Stindl (55 ‘), Bensebaini (79’), Neuhaus (85 ‘) et Casemiro (89’).

Incidents

Match correspondant à la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions disputée au Borussia Park à huis clos.

L’équipe madrilène est revenue à ses anciennes habitudes. Bien qu’il ait été pressé par sa défaite lors de la première journée contre le Shakhtar Donestk et donc obligé de marcher sur l’accélérateur dès le début, l’équipe de Zidane est sortie avec le frein à main, se léchant toujours les lèvres avec satisfaction à sa victoire classique joué au Camp Nou. Mais les pousses vertes vues contre Barcelone semblaient être un mirage, étant donné que Le Real Madrid s’est une fois de plus montré être une équipe ratée devant et très molle derrière. Le résultat a été le 1-0 avec lequel il s’est reposé.

Les blancs ont clairement dominé dès le départ, bien que sans le point nécessaire de mauvais lait pour mettre le vétéran Sommer en difficulté. Tout le contraire. Au départ, ils se bornaient à essayer de l’extérieur de la surface sans trop de conviction (Casemiro, Benzema et Casemiro à nouveau), avant que Kroos ne mette le but local à l’épreuve pour la première fois avec un tir de l’avant que ce dernier déviait en corner.

première fois

Courtois n’a été qu’un simple spectateur pendant cette première heure, même s’il a soudain été surpris par une contre-attaque très rapide de Mönchengladbach qui a tout chamboulé. Dans la première approche sérieuse des Allemands sur la zone blanche c’était 1-0 (33 ‘) au désespoir du but belge, qui n’avait pratiquement pas touché le ballon jusqu’à ce moment. Mais le Real Madrid a une fois de plus exposé les misères qui l’avaient condamné dans les matchs antérieurs au classique. Sa défense a de nouveau montré du beurre. Plea trouva une autoroute sur la droite et servit une excellente balle à Thuram, qui a surpris Courtois avec un tir puissant devant le regard désespéré de Lucas Vázquez.

Efficacité maximale du Borussia et désespoir du Real Madrid, qui a tenté de réagir et a eu une main dans la main devant Sommer que Marco Asensio a gaspillé cinq minutes plus tard.

épique

Les Blancs sont revenus des vestiaires prêts à réparer le désordre, mais la volée de Marco Asensio dès le début de la seconde mi-temps s’est écrasée sur la barre transversale, au désespoir de Zidane. En échange, la défense madrilène a de nouveau subi une dépression nerveuse à la 58e minute cela lui a coûté 2-0 et voit le chemin vers une qualification de plus en plus difficile. Thuram trouva à nouveau toutes les facilités possibles pour marquer après que Courtois eut rejeté un tir de Plea. Mendy était pétrifié en regardant le jeu et en permettant à l’attaquant français, il était donc facile pour VAR de valider le but.

Le Real Madrid a mis une marche de plus et Zidane n’a eu d’autre choix que de se tourner vers Hazard et Modric pour essayer de réparer le désordre, mais c’était plus proche de 3-0 que de 2-1. First Plea, puis Stindl ont mis Courtois à l’épreuve. Puis Hazard a essayé sans succès. Mais la chance a accompagné l’équipe madrilène dans la dernière ligne droite, recourant à nouveau à l’épopée. Benzema a profité d’une erreur de recrue de Sommer et a coupé une ligne de faute de trois minutes à la fin du temps réglementaire et Casemiro a déjà atteint l’égalité dans la remise après que Sergio Ramos l’a aidé avec une tête après un ballon accroché dans la zone déjà désespérément.