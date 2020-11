Bergame, à partir d’aujourd’hui, s’écrit avec Jota. En l’honneur de l’affichage de l’attaquant de Liverpool. L’ancien homme de Wolverhampton poursuit son adaptation avancée à Liverpool et met Klopp dans un sacré problème. Les «rouges» n’ont plus de trident. Maintenant, l’histoire est écrite par quatre. Et c’est que le Portugais s’est déjà prononcé contre Midyjyalland la semaine dernière et a mis l’équipe derrière son dos face à l’Atalanta. Deux buts de classe mondiale en première mi-temps et un troisième en seconde pour devenir le meilleur buteur aux côtés de Rashford avec quatre cibles au total. Salah et Mané ont complété la main.

Sportiello; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer (Depaoli 81 ‘), Pasalic (Malinovskyi 63’), Freuler, Mojica (Ruggeri 81 ‘); Papu Gomez (Lammers 81 ‘); Muriel (Pessina 52 ‘), Zapata.

Liverpool

Alisson; Arnold (Williams 81 ‘), Gomez, Williams, Robertson (Keïta 65’); Henderson (Milner 66 ‘), Wijnaldum (Tsimikas 82’), Jones; Salah, Jota (Firmino 66 ‘), Mané.

Buts

0-1 prise M.16; 0-2 M.33 Jack; 0-3 M.47 Salah; 0-4 M.49 Mané; 0-5 M.54 Jack.

Arbitre

Ovidiu Hategan (roumain). TA: Wijnaldum (21 ‘), Jones (21’).

Un match plus régulier était attendu qu’il ne l’était à la fin. Liverpool a passé le rouleau, celui qu’ils avaient sauvé depuis la saison dernière. Ceux d’Anfield pouvaient aller se reposer avec plus de deux buts d’écart mais ils manquaient de but. Jota avait déjà prévenu avant le premier dans une pièce individuelle où il fait un costume à Hateboer pour libérer un coup de fouet mordu.

Il a pardonné le premier mais pas le second. Les Portugais ont profité des bonbons d’Arnold pour hachez-le avec une classe à la portée de quelques-uns. Prouver que son ego est à travers le toit. Il n’a pas non plus célébré. Il ne l’a pas fait non plus avec sa deuxième cible, également magnifiquement réalisée. Deux touches suffisaient pour abaisser un melon et le transformer en or. Coffre et canon orientés pour battre Sportiello.

Le gardien bergamasque a fait vivre les hommes de Gasperini d’une main prodigieuse au fil toujours efficace de Mané. Les Sénégalais ne croyaient pas que le ballon ne se terminait pas dans le bas du collant.

Cette vie supplémentaire n’a pas duré longtemps. À la minute 50, le «Dea» a déjà perdu par 0-4. Salah avec une course de plus de 50 mètres et Mané en représailles pour l’échec de la première mi-temps ont fait de l’affrontement à Bergame le meilleur match de Liverpool de toute la saison. Toute la seconde période est restée mais le crash avait perdu tout intérêt. Gasperini a même retiré Muriel pour le réserver pour la Serie A.

Face à tant de passivité italienne, Jota en a profité pour terminer sa soirée magique avec le triplé. Ils avancèrent à la sortie de Sportiello et posèrent avec plaisir sa main sur le tableau d’affichage des «rouges». Ceux de Liverpool ont abandonné deux ou trois marches et cela a permis à Atalanta de mieux respirer. Sans plus de stress. Ceux de Klopp ont attendu une contre-attaque lâche mais guère plus.

Zapata, qui méritait le but, l’a obtenu mais VAR l’a annulé à la dernière minute du match.Trois victoires en trois matchs et un pied et demi au tour final. Rien d’autre n’était attendu. Atalanta voit comment l’Ajax les lie dans la lutte pour la deuxième place du groupe.