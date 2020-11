De pouvoir sceller la passe au deuxième tour et être pratiquement le premier à transformer le duel contre l’Ajax en une “ finale ” en ne tombant pas à la place de la Ligue Europa. Voilà comment ils sont dépensés Liverpool, qui a connu l’un des pires matchs de l’ère Klopp en mémoire. Les rotations massives n’ont pas fonctionné pour le technicien dans une équipe déjà épuisée par les blessures. Atalanta, qui n’envisageait que l’option de gagner, a utilisé la magie de Papu pour conquérir Anfield (0-2) et retourner le groupe.

25/11/2020 à 23:14 CET

Roger Payró

Liverpool

Alisson; Neco Williams, Rhys Williams, Matip (Minamiino, 85 ‘), Tsimikas (Robertson, 61’); Jones, Wijnaldum (Fabinho, 61 ‘), MIlner; Salah (Firmino, 61 ‘), Origi (Jota, 61’) et Mané.

Atalanta

Gollini; Tolói, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pessina (Miranchuk, 85 ‘), Freuler, Gosens (Mojica, 75’); Ilicic (Zapata, 70 ‘) et Papu Gómez.

Buts

0-1 M. 60 ilicique. 0-2 M. 64 Gosens.

Arbitre

Del Cerro Grande (Espagne). TA: Tsimikas (58 ‘) / De Roon (89’).

Incidents

Anfield. Derrière des portes closes.

Les Williams – Neco et Rhys, et Tsimikas, occupaient un arrière sans précédent avec Matip, un remplaçant régulier mais qui est devenu un partant de force en raison des graves blessures qui ont puni Van Dijk et Gomez. Sachant cela, le «Dea» est sorti pour mordre. Il lui a donné le premier Salah, qui a raté une passe horizontale mais Ilicic n’a pas pu le pénaliser. Un fouet de Gosens et un tir de Papu, tous deux après deux erreurs de Neco Williams, ont prévenu que le match allait être loin de ce qui était attendu pour Liverpool.

La faiblesse montrée en défense s’est transformée en inefficacité en attaque. Le «rouge» n’a pas tiré une seule fois au but tout au long du match. Et son seul tir en première mi-temps est survenu une minute avant la pause de Salah. Main droite déviée au-dessus. Gollini, spectateur de luxe ce soir, s’inquiétait peu.

Klopp n’avait d’autre choix que de bouger. Comme à d’autres occasions, le plan de l’Allemand était de modifier les pièces au moment du jeu. Cette fois, il était en retard. Papu, qui a testé Alisson dès son retour des vestiaires, a jeté l’équipe sur le dos et en moins de cinq minutes ceux de Gasperini gagnés par 0-2. Ilicique Un grand envoi de l’Argentin a culminé au cœur de la zone et le joueur de Buenos Aires a répété plus tard pour briser à nouveau derrière le «filet». Cette fois, son centre au deuxième poteau a été profité par Hateboer, qui a donné les deux à Gosens.

Entre but et but Jürgen avait fait le poker d’échange prévu. Robertson, Fabinho, Firmino et Jota sont montés sur scène. Mais comme s’ils ne l’avaient pas fait. Coulé après le deuxième coup, il n’y avait aucune trace de réaction à Anfield. Peut-être que cela aurait changé avec le temple rempli à ras bord, bien que l’apathie montrée ce soir n’ait jamais été vue avec Klopp aux commandes. 137 matchs plus tard, Liverpool a de nouveau perdu un match à domicile par une marge de plus d’un but. Un fait qui résume ce qu’était sa nuit fatidique.