Liverpool est loin de son habituel Rock & Roll. Ses derniers matchs indiquent que les élèves de Klopp ils n’ont pas cette fraîcheur à laquelle ils nous ont habitués depuis l’arrivée des Allemands. Mais il est aussi important de trouver la solution au problème que d’effectuer les correspondances lors de la recherche. Il l’a fait contre l’Ajax, également contre Sheffield United et a répété aujourd’hui contre Midtjylland, le plus modeste de tous. Diogo Jota a ouvert la voie à la victoire et Salah a mis le point de penalty déjà dans la réduction. Alexander-Arnold, le joueur le moins plat de la nuit.

27/10/2020

À 23:37 CET

Roger Payró

LIV

MILIEU

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho (Rhys Williams, 30 ‘), Gomez, Robertson; Henderson (Wijnaldum, 46 ‘), Milner; Shaqiri, Origi (Mané, 60 ‘), Jota (Firmino, 80’); Minamino (Salah, 60 ‘).

Midtjylland

Andersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste (Kraev, 81 ‘); Dreyer, Sisto (Evander, 72 ‘), Mabil (M. Anderson, 66’); Sory Kaba (Pfeiffer, 82 ‘).

Buts

1-0 M. 55 Diogo Jota. 2-0 M. 93 Salah (plume)

Arbitre

P. Raczkowski (Pologne). TA: Milner (41 ‘) / Scholz (19’), Onyeka (25 ‘), Cajuste (32’) et Paulinho (91 ‘).

Incidents

Anfield. Derrière des portes closes.

Et c’est que la rencontre de Liverpool peut être définie de cette façon. Plat. Du froid. Lent. Comme si ne pas avoir de public dans son temple lors d’une soirée de Ligue des champions l’aurait laissé aussi froid que l’atmosphère. À peine neuf degrés de température dans le Merseyside. Même la peur précoce des Danois n’a réveillé le «rouge». Dreyer était seul contre Alisson mais il a été lent dans la définition et le Brésilien a bien secoué.

Un slalom Alexander-Arnold à la 23e minute a été la première incursion offensive de Liverpool. Le latéral n’a trouvé aucun partenaire. Peut-être qu’un des habitués était venu, mais Klopp a décidé de laisser Salah, Mané et Firmino sur le banc. Shaqiri, Minamino et Origi étaient du parti, bien qu’ils n’aient pas saisi l’occasion.

Blessure de Fabinho

Si le jeu était mauvais, l’entraîneur ne manquait que Blessure de Fabinho. Le Brésilien, chargé de couvrir Van Dijk, a dû être remplacé par des problèmes musculaires par le jeune Rhys Williams.

Un peu plus pour se démarquer jusqu’aux vacances, auxquelles Klopp a couru comme d’habitude. Aujourd’hui, c’était particulièrement nécessaire. Le script de la seconde moitié n’a pas changé, bien que heureusement pour Liverpool, la première fois qu’il ait pu imprimer la vitesse du jeu, il a trouvé le prix. Alexander-Arnold a jeté un mur avec Shaqiri et a aidé Diogo Jota, qui avait juste à la pousser. C’est le 10 000e but de l’histoire de Liverpool

Le 1-0 dormait – plus si possible – la réunion. L’entrée des trois ténors n’a rien changé non plus. Salah, Mané et Firmino ont parcouru leurs minutes sur la pointe des pieds. Le Midtjylland n’a pas mis Alisson en difficulté mais il rêvait d’en chasser un. Et il en avait deux. Evander surpris par un tir après revers dans la zone et Dreyer, touchant le quatre-vingt-dix, il a mordu Alisson après avoir quitté sa paire mais le ballon a touché le côté du filet.

Firmino il a gracié la sentence peu de temps avant une passe d’Alexandre-Arnold mais Salah a fermé le compte. Ils ont fait tomber l’Egyptien après Alexander-Arnold, qui d’autre, l’a laissé seul devant le but et Mo n’a pas échoué. Beaucoup à travailler pour un Liverpool loin du niveau attendu. Le meilleur, six sur six en Ligue des champions.