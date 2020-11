le Manchester City a rempli sa mission en Grèce. Les de Guardiola Ils ont ajouté une victoire qui les qualifie automatiquement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, pour la neuvième année consécutive. Et il l’a fait avec un carrousel d’occasions, mais un seul but. Il a été marqué par le jeune Foden, comme proéminent avec sa confiance en soi habituelle comme efficace pour atteindre l’objectif «citoyen».

25/11/2020

À 22:57 CET

OLY

MCI

Olympiacos

Sa; Drager (Vrousai, M.67), Semedo, Cissé, Ba, Rafinha; Camara, M¿Vila, Pepe (Bouchalakis, M.71); Fortounis, Masouras (Soudani, M.79).

Manchester City

Ederson; Cancelo, Stones, Dias, Mendy (Zinchenko, M.78); Gündogan (Doyle, M.87), Rodri (Fernandinho, M.75), Bernardo; Sterling (Mahrez, M.75), Gabriel Jesus (Agüero, M.79), Foden.

Arbitre

Davide Massa (Italie). TA: Rafinha (M.40) / Sterling (M.40), Dias (M.54), Gündogan (M.84).

Stade

Stade Karaiskaki. Pas de public.

Pep Guardiola a admis après une chute contre Tottenham de Mourinho samedi dernier que sa ville avait souffert de face à face. Le match à Athènes ne soulagera sûrement pas les inquiétudes. Le “ bleu ciel ” a eu jusqu’à 21 occasions. Fait 17 coups, 10 d’entre eux entre les bâtons de Sa. Et ils n’ont marqué qu’un seul but, celui qui converti Foden à dix minutes de la pause. Une combinaison parfaitement exécutée, avec Sterling s’introduit dans l’espace et cédant, sur la ligne de fond et le talon, les honneurs à la perle anglaise. Le mancuniano ’47’ l’a réglé avec un pied gauche. En 2020, Phil Foden cumule 10 buts toutes compétitions confondues avec le maillot City.

le Olympiacos n’a pas pu tirer avant la 87e minute. Ils n’ont pas enregistré de tir entre les bâtons les de Pedro Martins, plus concentré sur son boulon arrière, avec cinq défenses attachées à son champ, que sur la perturbation de la paire de centraux formée par Pierres et Rúben Dias. Guardiola a fait une rotation, comme celle de la centrale anglaise ou le retour de Mendy à onze heures. Le jeu de l’équipe était plus que correct, mais il aurait pu être beaucoup plus avec une visée affinée.

Le brésilien Gabriel Jésus était celui qui avait le plus d’arrivées et le plus clair. Sans être hyperactif, l’attaquant a suffi à détruire les centrales locales à chaque fois qu’il essayait. Ni Ba ni Cissé c’était une grande opposition, oui ça a fini par être Sa, qui a obtenu deux bonnes interventions.

Le but de Foden a libéré une ville qui dominait à volonté. En chemin, ils ont essayé Rodri, Gündogan, Bernardo Silva et même Sterling d’un coup franc direct, que Sa a sauvé quand tout a pointé vers le but. Les Hellènes n’ont fait le geste de chercher autre chose que dans la dernière ligne droite, sans déranger les Anglais. Guardiola s’est permis de donner des minutes à Fernandinho et Agüero, après avoir surmonté ses blessures, ainsi que le jeune Tommy Doyle. Rien qui dérangerait un après-midi de Ligue des champions avec d’excellents résultats pour Pep.