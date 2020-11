le Manchester City a fait son travail et s’est imposé Olympiacos. Les de Guardiola ils ont obtenu un demi-billet aux huitièmes dans un triomphe avec plus d’adresse que d’éclat. Fait encore une différence Ferran Torres, déchaîné face à porte. City a dominé en première mi-temps, a hésité au redémarrage, mais Gabriel Jesus et Cancelo ils ont condamné à la fin.

11/03/2020

À 23:26 CET

MCI

OLY

Manchester City

Ederson; Walker (Cancelo, M.82), Stones, Aké, Zinchenko; Gündogan, De Bruyne (Nmecha, M.86), Foden (Rodri, M.68); Mahrez (Gabriel Jesus, M.68), Ferran Torres, Sterling (Bernardo, M.83).

Olympiacos

Sá; Rafinha, Semedo, Cissé, Holebas; M¿Vila, Bouchalakis (Pepe, M.45), Camara (Masouras, M.73); Randjelovic (Bruma, M.45), El Arabi (Hassan, M.76), Valbuena.

Arbitre

Carlos del Cerro Grande (Espagne). TA: Caméra (M.55).

Stade

Stade Etihad. Pas de public.

Infaillible Ferran

La Ligue des champions a ébouriffé Ferran Torres. Le Valencien a répété en tant qu’avant-centre dans le onze pour le troisième match consécutif et a été la clé. Il a marqué dans les trois matchs européens qu’il a disputés cette saison. Ce dernier fait également de lui le troisième plus jeune joueur de l’histoire à avoir vu le but en quatre matchs Champions d’affilée (trois avec City, un avec Valence). Ils ne le surpassent qu’en précocité Mbappé et Haaland.

Guardiola certaines variantes ont été autorisées, peut-être avec le prochain duel contre Liverpool à l’esprit. Les centrales habituelles se reposaient, Dias et Laporte. Pourtant, son départ était optimal. Les hommes de Guardiola ont trouvé un Olympiacos tellement enfermé qu’ils étaient incapables de deviner la fluidité des lieux. Ils ont puni dès qu’ils ont trouvé Ferran Torres. Espagnol combiné avec De Bruyne pour faufiler le ballon entre les jambes du gardien Sá.

Gabriel Jesus et Cancelo dissipent les doutes

Cependant, City n’a pas été en mesure de transformer sa supériorité en jugement, l’excuse parfaite pour que l’Olympiacos se voie en vie. Les de Pedro Martins ils ont perdu leur peur dans la reprise, et les célestes ont eu des problèmes. Les doutes à la sortie du ballon de l’équipe de Guardiola ont conduit à quelques bonnes arrivées pour les Hellènes. Valbuena et Holebas ils avaient le plus clair, aucun n’avait raison.

Pep a également déplacé son banc. Ils entrèrent Rodri, pour donner de la stabilité, et Gabriel Jésus pour rechercher la phrase. Le pari a fonctionné, quand le Brésilien a converti le premier qu’il avait. Raid sur la zone, serpenté avant Semedo et envoya une torpille sur le petit mât de Sa. Avant la fin Cancelo a paraphé son excellent début de cours avec le troisième, vissant un pied gauche par l’avant. La victoire finale laisse la City plus leader que jamais, avec 9 points et six de marge par rapport à la troisième.