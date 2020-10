De moins en plus, comme la marée quand elle gagne du terrain, le Manchester City a remporté les trois points lors de ses débuts en Ligue des champions. Les de Guardiola ils ont dû retourner à Port, qui a frappé le premier avec un grand but de Diaz. Les célestes ont répondu avec une pénalité de Présage avant la pause, et a dominé en seconde période de sorte que Gündogan premier et une grande action de Ferran torres puis condamné.

21/10/2020

À 23:24 CEST

MCI

POUR

Manchester City

Ederson; Walker, Rúben Dias, Eric Garcia, Cancelo; Bernardo, Rodri (Fernandinho, M.85), Gündogan (Foden, M.67); Mahrez, Agüero (Ferran Torres, M.67), Sterling.

Porto

Marchesín; Mbemba, Pepe, Sarr (Evanilson, M.82); Corona (Nanu, M.77), Oliveira, Uribe, Sanusi (Nakajima, M.77); Vieira (Taremi, M.77), Marega, Díaz (Manafá, M.55).

Buts

0-1 M.14 Diaz; 1-1 M.20 Aguero; 2-1 M.65 Gündogan; 3-1 M.73 Ferran Torres.

Arbitre

Andris Treimanis (Lettonie). TA: Walker (M.28), Bernardo (M.34), Cancelo (M.38), Eric Garcia (M.67), Fernandinho (M.86) / Pepe (M.84).

City est loin d’être sa meilleure version, et Pep le sait. L’équipe a besoin de temps pour récupérer l’automatisation, et surtout au niveau physique. Catalan a introduit des changements à ses onze, avec Eric Garcia comme une grande nouveauté. Le jeune défenseur central s’est retrouvé sans partir pour Barcelone, mais Guardiola a montré qu’il continue de compter sur lui. Il a réalisé un bon match, même si le départ n’a pas été facile pour la défense «bleue».

Une erreur à la sortie du ballon a coûté très cher à City. Ils ont donné la possession à Luis Diaz, celui de l’extrême gauche a dessiné une diagonale parfaite, aboutissant à un coup de fouet croisé. La meilleure chose à propos de la première mi-temps de Manchester City a été leur réponse rapide.

L’ex-madrilène Pepe leur a donné une collision maladroite avec Sterling dans la surface: pénalité claire et cadeau pour quoi Présage marquera son premier but après son retour dans l’équipe. Vers 231 jours où Kun ne pouvait pas voir une porte. Même ainsi, ceux de Guardiola n’ont pas fini avec la clé. Une autre erreur de sortie l’a modifié Marcheur sauver le deuxième but sur la ligne. Le repos est venu, et avec lui un répit pour les Mancuniens.

City a de nouveau coulé la défense de Porto et a trouvé un trou dans leur cage grâce au coup de pied arrêté. Un coup franc direct sur le balcon de la zone, il l’a tourné magistralement Gündogan, au soulagement d’un Guardiola qui condamnerait en déplaçant le banc.

Ils sont venus pour se rafraîchir Foden et Ferran Torres, et les deux se sont combinés pour condamner le duel. L’anglais était présent pour l’espagnol, qui a de nouveau dépeint Pepe d’une coupure et a tiré tous les espoirs de Porto de marquer au stade Etihad.