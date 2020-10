Les champions guérissent tous les maux en Manchester United. Après avoir renversé le PSG, les diables rouges ont abusé du RB Leipzig par Nagelsmann, submergé par les fusées qui Solskjaer a des fers de lance. Luminosité Marcus Rashford, qui n’avait pas besoin de commencer pour finir par un triplé. Son entrée en seconde période anéantit les Allemands. Greenwood et Martial ils terminèrent la fête.

29/10/2020

À 00:11 CET

MUN

RBL

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka (Tuanzebe, M.81), Maguire, Lindelof, Shaw; Fred, Matic (McTominay, M. 63), Pogba (Cavani, M. 81); Greenwood (Rashford, M.63), Martial, Van de Beek (Bruno Fernandes, M.68).

Red Bull Leipzig

Gulacsi; Konaté, Upamecano, Halstenberg; Henrichs (Sabitzer, M.63), Olmo, Kampl (Kluivert, M.75), Angeliño; Nkunku (Sorloth, M.65), Poulsen, Forsberg.

Buts

1-0 M.21 Greenwood; 2-0 M.75 Rashford; 3-0 M.78 Rashford; 4-0 M.86 Martial; 5-0 M.91 Rashford.

Arbitre

Matej Jug (Slovénie). TA: Matic (M.34) / Henrichs (M.46), Kluivert (M.77), Sabitzer (M.86).

Rien ne plaît plus à ce United qu’un champ à courir. Et Leipzig non seulement lui a donné, mais ils l’ont laissé tirer. Solskjaer a augmenté les rotations, avec ses deux étoiles Bruno et Rashford sur le banc, mais avec Van de Beek, Martial et Greenwood. Ce sont ces deux derniers qui ont frappé les premiers, avec une passe des Français et une course des Anglais. Greenwood a remporté le jeu un Upamecano et défini avec un pied gauche raffiné.

Leipzig s’est légèrement amélioré après le but concédé, mais dans toutes leurs arrivées, ils se sont heurtés Depuis Gea. D’abord Nkunku et ensuite Konaté ils sont tombés sur les Espagnols, inspirés. Pendant ce temps, United s’est frotté les mains avec leurs as sur leurs manches. Solskjaer a cédé la place à Bruno et Rashford, qui a abusé à sa merci en seconde période.

Avec la défense au milieu du terrain, Bruno repéré la course de Rashford, qui comme un train sans freins se tenait devant Gulacsi pour mettre le second. Lorsque Leipzig a tenté de prendre l’air, ils avaient déjà concédé le troisième. De nouveau Rashford au service de Fred. Et avant de finir Martial pénalité, et Rashford en rabais a certifié la nuit parfaite à Old Trafford. Dans le groupe de la mort, celui qui commande, pour le moment, c’est Manchester United.