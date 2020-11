le Bayern suivre son truc, qui est de gagner. Aussi dans les nuits de moins d’inspiration, comme avant le Salzbourg (3-1). Le redoutable champion d’Europe a eu besoin de trois coups isolés pour vaincre l’audacieuse équipe autrichienne, aussi prolifique dans la création d’occasions que nié dans la définition. Avec cela, il y a déjà 15 victoires consécutives en Des champions du géant allemand, qui se qualifie pour le huitième.

25/11/2020

À 23:21 CET

X. Serrano

BAIE

SEL

Bayern Munich

Neuer; Pavard (Hernández, 63 ‘), Boateng, Alaba, Richards (Javi Martínez, 79’); Roca, Goretzka; Gnabry (Sané, 63 ‘), Müller, Coman (Douglas Costa, 79’); Lewandowski.

Salzbourg

Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wober, Ulmer; Mwepu (Ashimeru, 71 ‘), Camara, Junuzovic (Adeyemi, 71’), Szoboszlai (Sucic, 73 ‘); Koita et Berisha.

Buts

1-0 M. 42 Lewandowski. 2-0 M. 52 Wober (pp). 3-0 M. 68 Sané. 3-1 M. 73 Berisha.

Arbitre

Orel Grinfeld (Israël). TA: Neuer (24 ‘), Roca (2A, 48’ et 66 ‘) / Koita (58’).

Malgré le résultat final, le Salzbourg clairement dominé le premier acte. Sa haute pression a obstrué la création bavaroise, lente et prévisible. le Bayern semblait manquer sa faim habituelle et l’ensemble des Taureau rouge il a grandi. L’échange constant de positions entre les attaquants a intrigué l’arrière bavarois, mais pas un Neuer impérial. Le champion du monde a sauvé son équipe dans un double arrêt contre Kolta Oui Berisha. Peu après, Szoboszlai Il a envoyé une tête aux nuages.

Trop de concessions pour lui Bayern, qui la première fois était en avance. Stankovic repoussé un coup de pied dur de Müller Oui Lewandowski attrapé le rejet. La pause est passée et le Salzbourg Il croyait à nouveau à la cravate, mais Manger a immédiatement éteint toute tentative de réaction d’un coup bas qui Wober a dérivé au fond de son propre arc.

Le but a laissé l’équipe autrichienne très touchée, qui a reçu le troisième dans un contre qui Sain il acquiesça à bout portant. Expulsion de Marc Roca par double jaune il a donné espoir Salzbourg, qui a réduit les distances avec un objectif de Berisha. Et ils venaient de plus d’occasions, mais le manque de but et les réflexes de Neuer ils ont gelé le marqueur.