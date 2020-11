Présent et futur. Cela a Dortmund dans leurs rangs. Les jeunes ont pris le contrôle de la Ruhr et sont en train de mener à bien l’une des attaques les plus redoutables au monde. Haaland, avec un doublet, et Sancho, avec un grand but, ils ont renversé un Bruges faible pour continuer en haut du tableau et sceller pratiquement leur passe en huitièmes de finale.

24/11/2020

À 23:02 CET

Francesc Ripoll

BOR

BRU

Borussia Dortmund

Burki; Guerreiro (Passlack, 81 ‘), Hummels, Akanji, Meunier (Morey, 73’); Delaney (Emre Can, 72 ‘), Bellingham; Reyna (Brandt, 81 ‘), Hazard, Sancho; Haaland (Reus, 81 ‘).

Sorcières

Mignolet; Deli, Kossounou, Clinton Mata; De Ketelaere, Balanta (Rits, 52 ‘), Vanaken, Vormer, Diatta (Okereke, 74’); Krmencik (Badji, 66 ‘) et Lang (Schrijvers, 74’).

Buts

1-0 M.18 Haaland. 2-0 M.45 Sancho. 3-0 M.60 Haaland.

Arbitre

Ivan Kružliak (slovaque). TA: Rits (71 ‘).

Incidents

Match joué au Signal Iduna Park.

La rencontre avec le script prévu a commencé. Avec lui Borussie dominant et attaquant. Preuve de cela, l’occasion de Haaland dans la première minute de jeu. Gaucher qui est allé par pouces. Mais celui qui prévient n’est pas un traître et le second il a envoyé le ballon au fond des mailles après une erreur dans le départ des visiteurs. Le Norvégien laisse tomber les buts, et est le plus rapide à atteindre 15 cibles (il en a déjà 16) dans la compétition continentale maximale. Il a fallu 12 rencontres. Fou.

Bruges, qui a abandonné le ballon pour chercher des chatouilles dans les transitions, s’est consacrée à résister au siège du “ borusser ”, atteignant l’objectif de Burki. Pendant ce temps, Dortmund a joué avec le confort de celui qui gagne par cinq buts. L’objectif était une question de minutes. Et est venu au bord du repos. SanchoPar défaut, il a envoyé le cuir à l’équipe même.

Malgré la dynamique belge après la pause, le double de Haaland c’était inévitable. Il a attrapé une balle à l’intérieur de la zone pour continuer d’étonner l’Europe. Ce garçon est un monstre. Le jeu étant déjà condamné, le rythme a chuté et le tableau de bord est resté 3 à 0. Moukoko, qui pourrait faire l’histoire, n’a pas fait ses débuts. Nous devrons attendre.