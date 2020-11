Peu importe que vous ayez pris 16 virages, que vous ayez terminé 21 fois et que vous ayez eu 60% de possession, avec des phases de grande domination. Tout cela n’a pas d’importance si la balle, la balle heureuse n’entre pas. L’Atlético a fait tout ce qui était en son pouvoir pour gagner le match, mais le coup a été, comme cela s’est produit en Russie, le grand ennemi.

25/11/2020

À 23:34 CET

Albert Grace

AU M

LOK

Athlète de Madrid

Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi (Hermoso, 60 ‘); Llorente (Lemar, 60 ‘), Koke, Saúl, Carrasco (Camello, 80’); Correa et Joao Félix.

Lokomotiv de Moscou

Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka, Murilo, Rybus; Ignatjev, Kulikov, Krychowiak, Kamano (Rybchinskiy, 76 ‘), Miranchuk (Magkeev, 76’); Ze Luis.

Arbitre

Slavko Vincic (Slovénie).

Incidents

Wanda Metropolitano (à huis clos).

Les rojiblancos ont eu des occasions de s’ennuyer, surtout dans la première heure du match, et ont fini par angoisser et mourir devant un rival qui a miné leur moral. Tous de retour et vous reviendrez. L’Atlético est retombé dans le piège, qui voit désormais à quel point le calendrier est compliqué. Une victoire les a mis presque au second tour; maintenant, ils doivent transpirer pour se qualifier. Quelques secondes encore mais ils doivent visiter Salzbourg et recevoir le tout-puissant Bayern. Oh petite balle … Comme tu es mauvais quand tu veux.

Contre l’équipe des chemins de fer, Simeone a répondu avec un AVE. Un AVE puissant et dynamique, toujours une seconde plus rapide que le rival, précis et percutant. Un AVE qui devait emmener l’Atlético presque jusqu’aux huitièmes de finale, mais qui voulait faire plus de tours. Tellement qu’il a fini par en perdre. Une fois de plus, la proposition du Lokomotiv du XIXe siècle de se verrouiller à l’arrière s’est bien déroulée. Et pas parce que c’était une masterclass «catenaccio», mais parce que l’Atlético n’était pas encore très bien dans la définition.

L’Atlético est passé du plus au moins

Il a amélioré la boîte de Simeone en jeu positionnel dans une demi-heure spectaculaire de domination et de chances. Les mains manquaient pour compter les arrivées de rojiblancas. Le premier était Joao Félix dans un centre précis de Marcos Llorente, qui était à nouveau un poignard dans le secteur droitier. Il faudrait breveter ce passage au trou de Trippier pour le centre de Llorente.

Blessant la boîte de rojiblanco à droite, Carrasco l’a également essayée à gauche. Son face à face a été la clé pour ouvrir la grande défense rivale, qui avait Guilherme le meilleur joueur du match. Le gardien a pris tout ce que l’Atlético est arrivé dans une première mi-temps qui, s’il ne se passait rien d’étrange, se serait soldée par un résultat encombrant.

Lokomotiv est arrivé une seule fois, avec un ballon qui est resté dans la surface mais qu’Ignatjev n’a pas pu terminer en raison d’un glissement. La tempête de gibier rojiblanca s’est arrêtée avec l’arrivée de la pluie et avec les premiers symptômes de désespoir. Le jeu de position commençait à se bloquer. Little de Joao Félix, acculé dans la toile d’araignée russe. L’équipe avait besoin de lui. Et Suárez aussi. Il manque au Metropolitan.

Les forces commencent à vaciller

Dans la reprise, scénario identique, même si les forces ont commencé à s’affaiblir. Des jambes manquaient dans la boîte rojiblanco, tuée après la bataille contre Barcelone en Ligue. Lokomotiv voulait en profiter, plus complet, mais quand on passe toute la partie à puiser de l’eau alors il est difficile de changer de puce. Sans pattes mais sans griffe ni étincelles, l’Atlético a tout fait pour ouvrir la boîte. Il l’a atteint avec un but de Koke après un rejet, mais le VAR l’a invalidé pour hors-jeu.

Peu de Joao Félix en seconde période, moins de Correa, Llorente et compagnie et un Lokomotiv qui a dépassé avec note ce qui a été soulevé dans le match. Giménez l’a eu dans l’une des dernières actions du parti profitant de la stratégie, mais sa tête a décollé par millimètres. Sans but, dans le football, il n’y a pas de paradis.