“Attention, ils courent”, criait le Cholo à chaque fois que ses disciples perdaient la possession. Allez, ils courent. Ils courent qu’ils sont pelés. Et ils mordent. Et ils marquent. Et ils mordent à nouveau. Salzbourg a connu un grand match éclipsé par la figure de Joao Félix. Les Portugais, qui avaient besoin de manger une telle nuit, ont jeté tout l’espoir autrichien en l’air avec un double plein de talent. Tous ceux qui ont. Avertissement sérieux pour l’Atlético. Il est deuxième, mais il va devoir mettre les batteries en défense et, surtout, il a besoin de contrôler les matchs. Le rival a soulevé un match ouvert et l’équipe rojiblanco est entrée dans le chiffon. Sans domination, le duel pourrait tomber de chaque côté. Il a touché le visage.

27/10/2020

À 23:28 CET

Albert Grace

AU M

RBS

Athlétique

Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi (Hermoso, 82 ‘); Correa, Marcos Llorente, Herrera (Torreira, 82 ‘), Koke; Luis Suárez (Lemar, 82 ‘) et Joao Félix.

RB Salzbourg

Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wöber (Onguené, 64 ‘), Ulmer; Mwepu, Camara, Junuzovic (Ashimeru, 63 ‘), Szoboszlai; Daka (Koita, 30 ‘) (Okafor, 83’) et Berisha.

Buts

1-0 M. 29 Marcos Llorente. 1-1 M. 40 Szoboszlai. 1-2 M. 47 Berisha. 2-2 M. 52 Joao Felix. 3-2 M. 85 Joao Felix.

Arbitre

Ovidiu Hategan (Roumanie). TA: Llorente (64 ‘) / Ramalho (13’), Wöber (23 ‘).

Incidents

Wanda Metropolitano (à huis clos).

Salzbourg a proposé un match de prise et de «Daka». Jamais mieux dit, même si le Zambien, l’un des meilleurs de l’équipe autrichienne, a dû se blesser avant que Szoboszlai n’égale le duel. Les hommes de Marsch étaient courageux, ils sont sortis pour se défendre (ils l’ont maintenu tout au long du match) et ont mis les rojiblancos mal à l’aise et de quelle manière. Ils ont peint des clubs devant le torrent physique du rival, qui de l’anarchie et de l’attaque à tout, a fait sa feuille de route.

L’Atlético est tombé dans le piège, trouvant de bonnes opportunités plus tôt que le bon match de l’Atlético. Emmenés par un Joao Félix sensationnel qui se déplaçait là où il le voulait, les hommes de Simeone ont profité d’une, deux et même trois occasions plus ou moins claires d’ouvrir la boîte. Mention spéciale pour le Chilien Joao Félix après l’aide de l’imprécis Herrera.

Le Mexicain est resté à l’ancre, mais a montré toutes ses coutures. Trop de balles ont traversé ses pieds sous une pression énorme. Un flan dans une zone où il ne peut pas être. Les erreurs en sortie de ballon étaient d’or pour un Salzbourg qui pressait et pressait, mais qui laissait de réels écarts derrière. Un paradis pour Llorente.

Llorente ouvre la boîte

Simeone le plaça à côté d’Herrera mais lui donna la liberté absolue de monter et descendre à sa guise. Son équipe a souffert en défense, ce qui exigeait un milieu plus positionnel et plus de contrôle, mais il a gagné en attaque en cassant les lignes basées sur la puissance. Et ainsi est venu le premier, avec un tir de l’extérieur de la zone que Stankovic a mangé. De ses bottes est venue la meilleure chance après 1-0, avec un heads-up qui a été dévié.

Joao Félix l’avait aussi, avec un mur exquis avec Correa. Suárez avait profité d’une volée à la sortie d’un corner mais préférait la regarder de loin. Il a fait plus d’une bouée que d’un «tueur». Tous positifs dans un tiers du champ, bien au contraire dans les deux autres. L’Atlético a continué à souffrir dans les transitions et dans l’une d’elles est arrivée l’égalisation.

Koke a raté la longue course, Herrera a été douce dans la dispute, Lodi a glissé et le ballon a atterri aux pieds de Szoboszlai. Le Hongrois a un pied de soie. Cravate avant la pause. Il a harcelé Salzbourg dans les derniers instants. L’Atlético avait besoin de beaucoup plus de tempérament au centre du terrain. Tenez le rival pour ainsi dire.

Salzbourg frappe en premier

Dans la reprise est venu le désastre. Correa a trop fermé, Ulmer a trouvé un grand domaine dans sa voie de gauche et l’a mis de sorte que Berisha a mis le 1-2 presque avant que Simeone ne revienne sur le banc. Décrochage monumental en défense, léger en attaque. Suárez a laissé le soin à Joao Félix, qui a combiné avec Correa et a marqué sur un but vide.

Les meilleures chances pour l’Atlético viendraient des bottes de ces trois en seconde période. Classe pure, mais peu de but. Salzbourg a gardé sa feuille de route, pressant comme des loups et forçant des erreurs derrière la boîte de rojiblanco. Savic, désespéré, poussa un cri à son peuple. Vous ne pouvez pas paresser en défense.

L’Atlético n’avait pas beaucoup moins le match à égalité. En fait, ils ont joué ce que Salzbourg a proposé: un aller-retour et voir ce qui se passe. Simeone a voulu corriger, il a donné accès à Lemar, Hermoso et Torreir. Et l’Atlético a réussi à gagner le duel. Lemar l’a mis et Joao Félix s’est installé. Ils sont le deuxième groupe.