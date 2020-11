La puissance offensive de Dortmund a servi à assommer un Bruges aussi joyeux en attaque que fragile en défense. Il voulait diriger l’équipe belge mais peu d’équipes courent plus que ce Borussia quand il a des places. Haaland en a profité, douteux en raison de l’inconfort, pour marquer un double de «9». Heureusement, c’était juste. Hazard a ouvert le compte après un cadeau de Mignolet. Le Dortmund, désormais leader du groupe, arrive en forme au «Klassiker».

11/04/2020

Le 05/11/2020 à 00:26 CET

Albert Grace

BRU

DOR

Sorcières

Mignolet; Mata, Deli, Kossounou, Sobol; Lang (De Ketelaere, 76 ‘), Vormer (Balanta, 71’), Vanaken (Schrijvers, 85 ‘), Rits, Diatta; Dennis (Krmencik, 85 ‘).

Dortmund

Burki; Meunier (Morey, 84 ‘), Witsel, Hummels, Guerreiro; Dahoud, Delaney (Bellingham, 72 ‘); Hazard, Brandt (Reus, 72 ‘), Reyna (Passlack, 77’); Haaland (Reinier, 84 ‘).

Buts

0-1 M. 14 Danger. 0-2 M. 18 Haaland. 0-3 M. 32 Haaland.

Arbitre

Damir Skomina (Slovénie).

Incidents

Jan Breydel Stadion (à huis clos).

Bruges voulait un match heureux, mais a oublié que si vous donnez des espaces à Dortmund et à Haaland, vous tombez généralement. L’équipe belge a mis la peur dans le corps des «borussers» avec un départ prometteur. Ils sont allés chercher le rival à l’étage, ils ont mordu et arrangé les arrivées dans le quartier. Lang avait le premier avec un tir que Hazard a pris, puis Mata a raté un centre de Diatta. Les côtés, à l’attaque.

Bruges voulait un match avec des alternatives et Dortmund a tiré en premier. Erreur grossière de Mignolet dont Hazard a profité. Donner l’ex de Liverpool. Dortmund s’est amélioré avec le but. Il est passé de possession et de réception des inconvénients des Belges, à être le protagoniste également dans la zone rivale. Corner que Witsel et Haaland ont ramassé, du pur ‘9’ il y avait du jarret au but.

Bruges a essayé de réagir, toujours mieux avec que sans le ballon, mais la seule chose qu’ils ont trouvée était la phrase. Dahoud l’a mise en musique pour que Meunier fréquente Haaland, qui a juste eu à la pousser. Les Belges, bien en attaque mais sans coups de poing, ont été un drame en défense.

Dans la reprise, Bruges a cherché à être plus protagoniste, si possible, avec le ballon, bien que Bürki n’ait pas grand chose à faire, sauf une action isolée de Dennis, un poignard en l’air. Comme en première mi-temps, l’équipe de Favre s’est améliorée avec les minutes et il n’a pu que creuser davantage l’écart. Dominance des «borussers», qui ne s’est pas traduite par des objectifs.