Un but de l’Argentin Joaquín Correa en première mi-temps a permis à la Lazio d’obtenir un match nul méritoire contre Bruges (1-1), puisque le covid-19 a contraint l’entraîneur Simone Inzaghi à quitter plusieurs de ses joueurs habituels en Italie. Le tirage au sort permet aux Italiens de partager la tête de leur groupe avec quatre points aux côtés de Bruges, qui méritait plus dans les 45 secondes mais n’a pas trouvé de but.

28/10/2020

À 23:39 CET

.

BRU

LAZ

Sorcières

Mignolet; Deli, Kossounou, Clinton Mata; Sobol, Vanaken, Rits, Vormer Diatta; Bonaventure (Krmencik, 88 ‘), De Ketelaere (Lang, 84’).

Lazio

Reine; Acerbi, Hoedt, Patric (Pereira, 46 ‘); Fares (Muriqi, 56 ‘), Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa-Akpro, Marusic; Caicedo (Czyz, 68 ‘), Correa.

Buts

0-1 M. 14 Bracelet. 1-1 M. 42 Vanaken (plume).

Arbitre

Anthony Taylor (Angleterre). TA: Diatta, Hoedt, Bonaventure et Rits / Fares, Patric, Akpa-Akpro et Czyz.

Lazio a été planté sur l’herbe avec un alignement inconnu. Seuls six partants du match de la semaine dernière contre Borrusia Dortmund ont pu répéter dans les onze de départ, alors que des personnalités telles que Luis Alberto, Ciro Immobile et Lucas Leiva ont dû rester en Italie.

Joaquín Correa a été décisif, surtout en début de match, et le gardien espagnol Pepe Reina a brillé en seconde période, quand son équipe avait le plus besoin de lui, avec quelques arrêts qui pourraient bien signifier la victoire des Belges. Correa a tenté sa chance à la quatrième minute avec un tir lâche que Mignolet a sauvé sans problème, mais n’a pas pardonné dans la seconde qu’il avait. Lors d’une attaque rapide des Italiens, Adam Marusic lui a donné une passe horizontale sur le bord de la surface. L’ancien joueur sévillan a emmené Simon Deli sans toucher le ballon et a battu le gardien brugeois d’une superbe frappe du pied gauche.

Bien que Brujas ait contrôlé la possession au début, c’est la Lazio qui a créé le plus de danger grâce aux contre-attaques. L’ancien joueur espagnol Felipe Caicedo était sur le point de frapper la deuxième tête. La défense belge a montré des signes d’être plus ordonnée à partir de la 20e minute, le centre du terrain a commencé à travailler et les chances sont arrivées. L’attaquant Charles de Ketelaere n’a pas pu profiter d’un échec retentissant de la défense de la Lazio dans sa propre zone et, seulement contre Reina, a envoyé le ballon large.

Les inconvénients de la Lazio venaient principalement de l’aile droite, et dans l’un d’eux, Caicedo et Akpa-Akrpo se sont mis en travers du chemin en partant du point de penalty. Brujas a avancé des lignes au fur et à mesure de la première mi-temps et s’est approché petit à petit jusqu’à ce que, à la limite de la mi-temps, l’Espagnol Patric fasse une saisie inutile dans un coin. L’arbitre Anthony Taylor a laissé le jeu continuer et lorsque le ballon est sorti, il n’a fallu qu’une seule répétition du VAR pour signaler la pénalité maximale. Vanaken, à onze mètres, a trompé Reina d’un tir de la gauche et a égalisé le score.

Inzhagi a semblé punir Patric à la mi-temps quand il a décidé de le mettre sur le banc à la place d’Andreas Pereira. Peu de temps après le redémarrage, Emmanuel Bonaventure se tenait devant le gardien espagnol, mais l’attaquant était très talonné à droite et le joueur madrilène a plongé suffisamment pour l’envoyer en corner avec sa jambe. Dans l’action suivante, Mats Rits a effectué un tir puissant avec la tête rejetée à nouveau par le gardien de but avec un tirage rapide.

Les Belges ont continué à attaquer, mais ni Rits ni Eduard Sobol n’ont trouvé de but. La Lazio, pour sa part, a tenté sa chance sur coups de pied arrêtés et, dans l’un d’entre eux, Vedat Muriqi s’est dirigé trop haut. C’était un miracle qu’aucune équipe n’ait marqué dans les quinze dernières minutes. En 77, c’était au tour du gardien de Mignolet de briller, lorsqu’il dégageait un tir puissant de Milinkovic-Savic pour un corner.

Un oubli de la défense italienne a failli lui coûter le match juste après. Reina n’a pas pu bloquer un tir dur et Ruud Vormer a rebondi trop haut. Puis De Ketelaere a fait une belle coupe dans la surface, mais son tir a été bloqué par la défense. Peu de temps après, dans l’autre zone, Pereira a reçu seul dans la zone et, au lieu de tirer, il s’est amusé avec le ballon, laissant un défenseur de l’équipe belge bloquer son tir.

Le Bruges a traqué la remise sans succès. Avec ce résultat, le classement du groupe F est resserré. Bruges et la Lazio se partagent la tête avec quatre points, la Borrusia Dortmund en ajoute trois et le Zenit reste à zéro.