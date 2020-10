Le dieu du football a récompensé Dortmund parce que c’était la seule équipe qui voulait gagner. Une pénalité absurde de Karavaev sur Hazard que Sancho a transformée a suffi à briser le mur infranchissable que Zenit avait construit à Signal Iduna Park. Les “ borussers ” se sont écrasés à maintes reprises devant l’arrière insurmontable de l’équipe russe, qu’il a oublié ce que c’était d’attaquer. Une occasion tout au long du match. Il a payé cher sa témérité. À la fin, Haaland, comme toujours, a assisté à son idylle particulière avec le but. Il est apparu deux fois. Lors de la première main à main a échoué. La deuxième fois, c’était à l’intérieur. Facile.

28/10/2020 à 23:13 CET

Albert Grace

DOR

ZEN

Borussia Dortmund

Burki; Meunier, Hummels, Akanji, Guerreiro; Witsel, Dahoud (Hazard, 67 ‘); Sancho (Delaney, 84 ‘), Reus (Brandt, 74’), Reyna (Bellingham, 84 ‘); Haaland.

Zénith

Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitsky, Santos; Kuzyayev (Ozdoev, 71 ‘), Wendel, Barrios (Sutormin, 81’), Erokhin, Driussi (Zhirkov, 74 ‘); Dzyuba (Mostovoy, 46 ‘).

Buts

1-0 M. 79 Sancho. 2-0 M. 91 Haaland.

Arbitre

Björn Kuipers (Pays-Bas). TA: Kuzyayev (26 ‘), Karavaev (78’).

Incidents

Signal Iduna Park (à huis clos).

Favre a de nouveau fait confiance à son nouveau plan. Adieu la défense de trois et retour aux trois milieux de terrain. Haaland se frottait les mains, mais il allait avoir un match plutôt ennuyeux. Depuis le début. Zenit a reculé, rapprochés dans un bloc bas, neutralisant complètement les meilleures qualités du Norvégien. Sans espaces, le «9» a été mis en cage et Dortmund, précipité dans les derniers mètres, s’est écrasé à maintes reprises dans le mur russe.

Il n’y avait aucune utilité autour de la zone rivale avec sept joueurs. Ce domaine était inutile. Tout est caché à l’intérieur. Il y avait un manque de profondeur sur les côtés, une dernière passe, un génie de Sancho ou Reyna. L’Américain était sur le point de tout gâcher au départ avec un tir qui ne servait à rien.

Reus l’avait également, même si le plus clair était pour Haaland. Peu importe le contexte dans lequel on se trouve. Sancho a vu l’écart entre le central et le Norvégien, dans la seule action avec des espaces, il a raté contre Kerzhakov. Dortmund n’a pas offert plus. Seulement trois coups. Même ainsi, deux de plus que Zenit, qui n’avait qu’une tête de Driussi après un mauvais départ de Bürki. Balls à Dyuba et qu’il s’est «tué» avec la défense rivale. Le bal a duré deux bulletins de nouvelles.

Lors de la reprise, le déluge est arrivé au Signal Iduna Park, mais sur l’herbe tout est resté le même. Reus a pu ouvrir la boîte mais a tiré sur le bâton. J’étais hors-jeu. Dortmund a gardé son style, cherchant à attaquer et à attaquer et Favre a déplacé le banc. Hazard et Brandt sont entrés, donnant plus de sens à la diffusion.

Au final, le football a récompensé celui qu’il aimait le plus. Zenit a cherché un tirage au sort de l’échauffement et a payé cher sa racanería. Il l’a fait après une pénalité. L’emprise de Karavaev sur Hazard et Sancho qui n’a pas échoué. Même avec 1-0, Zenit n’a pas tenté de se pencher sur la zone rivale. Avec tout décidé, Haaland a rejoint son groupe de but particulier.