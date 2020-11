On ne peut pas blâmer cette équipe. Deux limons, des opportunités à percer et un monopole absolu de possession. Mais quand le ballon ne veut pas entrer, Mesdames et Messieurs, il ne reste plus qu’à serrer la main et continuer à travailler. L’Atlético était infiniment supérieur à un Lokomotiv «mort» en attaque, incapable de quitter son terrain et qui sortait pour les voir venir. Eh bien, c’était assez.

11/03/2020

À 22:56 CET

Albert Grace

Lokomotiv de Moscou

Guilherme; Zhivoglyadov, Rajkovic, Murilo, Rybus; Ignatjev, Kulikov, Krychowiak, Miranchuk (Rybchinskiy, 89 ‘); Smolov (Zhemaletdinov, 64 ‘) et Ze Luis.

Sportif

Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Correa (Vitolo, 69 ‘) (Torreira, 78’), Llorente (Vitolo, 69 ‘), Herrera, Saúl (Koke, 46’); Joao Félix et Luis Suárez.

Buts

0-1 M. 18 Giménez. 1-1 M. 25 Miranchuk (plume).

Arbitre

Benoit Bastien (France). TA: Murilo (29 ‘), Krychowiak (51’), Rajkovic (54 ‘), Zhemaletdinov (70’), Ignatjev (83 ‘) / Suárez (24’), Herrera (25 ‘), Saúl (44’), Renan Lodi (49 ‘).

Incidents

RZD Arena (8 000 spectateurs).

Ni avec le but de Giménez ni dans un après-midi capital (un autre) de Joao Félix, l’équipe rojiblanco n’a trouvé la victoire. Quelques mains de Herrera (et du VAR) et le manque d’imprécision ci-dessus ont été décisifs. L’Atlético reste deuxième, mais a raté une occasion unique de percer.

Simeone a conçu un contexte de match dans lequel il aurait à proposer et a opté pour un 4-3-3 en phase offensive, avec Llorente et Saúl à l’intérieur avec une capacité pour l’aller-retour et avec Correa et Joao Félix se déplaçant partout où il leur a donné le gagner. L’Atlético a été obligé d’avoir le ballon, de l’apprivoiser et de l’apprivoiser. Quelque chose pour lequel cette équipe n’a pas fini de se construire, plus de «rock and roll» que de bons scores. Mais il n’y avait pas le choix.

Lokomotiv est rapidement revenu en arrière, fermant les espaces, attendant les transitions et laissant libre cours aux rojiblancos pour s’exprimer avec le ballon. Cela leur a coûté des horreurs au début timide, transformant le médium en entonnoir. Le plus positif était la défense, empêchant les Russes de s’y opposer. Bon travail sur la pression après la perte et sur l’aide Ainsi, il y avait peu d’occasions … Si rien d’autre. Un tir de Joao Félix était tout. Tout cela jusqu’à ce que Giménez, dans un jeu après un corner, dirige un centre précis de Herrera dans le filet. Mieux vaut le Mexicain plus près de la zone que pivoter, mais Cholo le veut là-bas.

Une main controversée

Les rojiblancos avaient fait le plus difficile, mais ils rencontraient de la malchance. Un centre de l’aile droite s’est retrouvé sur le bras de Herrera après un rebond du joueur lui-même. Sanction très contestée. Le règlement le dicte. Miranchuk n’a pas échoué dans la seule chose que l’équipe russe a faite pendant toute la première mi-temps. L’équipe rojiblanco ne s’est pas effondrée, qui a continué à ramer.

Joao Félix a continué à faire son truc, dribblant, apparaissant à l’extérieur … Et à l’intérieur, se combinant avec un Suárez qui a servi à Correa un ballon libre à l’avant avec une frappe du talon. L’Argentin l’a envoyé à la barre transversale. L’Atlético a réussi à verrouiller le Lokomotiv dans la dernière ligne droite. Désespéré Ze Luis, qui n’a pas vu une opportunité de s’enfuir.

Dans la reprise, plus que Joao Félix. Un récital capital en seulement vingt minutes. Il a d’abord rendu fou Zhivoglyadov pour servir Suárez 1-2, mais l’Uruguayen était imprécis dans la tête. Puis il a envoyé Guilherme voler avec un coup de pied du front. Il a enchaîné avec une passe fantastique pour Correa. Et cela s’est terminé par une tête qui a repoussé le but du Lokomotiv. Tout cela sans ébouriffer.

L’Atlético a brûlé avec les Portugais en état de grâce et Koke a également joué un rôle de premier plan avec une tête qui est allée à la barre transversale. Toute la malchance du monde est tombée du côté rojiblanco, qu’il a vu comme Vitolo, remplaçant pour donner de l’air sur l’aile droite, devait être remplacé. L’Atlético a essayé par terre, mer et air, mais hier n’allait pas être l’après-midi. Pas avec ce Joao Félix.