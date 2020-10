Kimmich a sauvé le Bayern du froid Moscou. Dans un après-midi a priori placide pour les Bavarois avec le but de Goretzka, les déséquilibres défensifs en seconde période ont failli lui coûter la partie. Le Bayern a raté trop d’occasions et le Lokomotiv était là pour faire transpirer le tank bavarois. Les Russes avaient même des options pour gagner le match dans la dernière ligne droite. Kimmich est apparu. Dans ceux de Flick, les médias se sont également battus.

27/10/2020 à 21:04 CET

Albert Grace

Lokomotiv Moscou

Guilherme; Zhivoglyadov, Corluka (Rajkovic, 46 ‘), Murilo, Rybus; Ignatjev (Zhemaletdinov, 76 ‘), Kulikov (Lisakovich, 89’), Krychowiak, Miranchuk; Smolov (Ribchinskii, 76 ‘) et Ze Luis.

Bayern Munich

Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Lucas Hernández; Kimmich, Goretzka (Javi Martínez, 46 ‘); Müller (Gnabry, 46 ‘), Tolisso, Coman (Douglas Costa, 69’); Lewandowski.

Buts

0-1 M. 14 Goretzka. 1-1 M. 70 Smolov. 1-2 M. 79 Kimmich.

Arbitre

Istvan Kovacs (Roumanie). TA: Zhivoglyadov (17 ‘), Zhemaletdinov (84’) / Lucas Hernández (47 ‘).

Incidents

RZD Arena (10 000 spectateurs).

Si vous l’avez, laissez-le entrer. Parce que le Bayern vous pardonne ne vous pardonnera pas. Smolov était aussi timide que vous ne pouvez pas l’être en jouant contre l’équipe la plus en forme d’Europe et sa tête a été stoppée par Neuer sans bouger. C’était la deuxième minute du match, moment auquel l’équipe bavaroise s’est installée dans le champ opposé et le Lokomotiv s’est installé en bloc. Le Bayern s’est mis au travail.

Lewandowski, avec les cheveux de Müller, ouvrait la bouche jusqu’à ce que Goretzka, vers libre sur tout le terrain, ouvre la boîte. Le Bayern swing à gauche, changement de jeu de Tolisso à Pavard à droite et le Français, sans le lâcher, qui l’a mis à la tête de l’Allemand. Golazo. Le but n’a fait qu’accroître la domination des Bavarois, qui a retracé le même jeu quelques minutes plus tard, mais Coman l’a écrasé sur le bâton.

Le Bayern a obligé les Russes à être très précis avec le ballon pour commencer à jouer. Et le Lokomotiv qui n’a pas trouvé le moyen de se rapprocher de Neuer. Ceux de Flick étaient très à l’aise dans une première mi-temps où il manquait peut-être un peu de profondeur. Le bloc bas de Lokomotiv n’a pas non plus permis à Lewandowski de briller. Tolisso avait la tête avant la pause. Lucas n’est pas Davies sur le côté.

A la reprise, le Lokomotiv a payé le Bayern avec la même pièce. Les Bavarois ont eu deux occasions très claires de Kimmich et Coman et Lewandowski a forcé un penalty que le VAR a invalidé. Ceux de Flick n’ont pas fermé le duel quand ils le pouvaient et ont fini par transpirer ce qui n’est pas écrit pour maintenir le leadership. Le côté russe a commencé à sortir avec le ballon joué, Ignatjev a averti avec un tir lâche et dans une action de transition rapide Ze Luis l’a mis à Miranchuk pour battre Neuer. La précision a finalement atteint Moscou.

Cela n’allait pas durer longtemps cependant. Lokomotiv a maintenu le bon niveau, avec des actions rapides qui ont laissé l’arrière bavarois nu, excessivement avancé. Ze Luis aurait pu terminer le travail s’il l’avait confié à Zhemaletdinov. Il ne le lui a pas donné, comme Javi Martínez l’a fait à Kimmich. L’Allemand reçut le meneur de jeu, se retourna et le traversa. Célébration à la Müller et à la maison. Avec la souffrance, mais le Bayern continue de gagner. Zhemaletdinov était sur le point de porter le score à 2-2. Laissez l’Atlético faire attention avec ce Lokomotiv …