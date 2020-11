André Villas-Boas est menacé de licenciement. L’Olympique de Marseille est déjà, avec treize d’affilée, l’équipe avec la pire séquence de défaites en Ligue des champions, en battant Anderlecht (12). Beaucoup de choses se sont passées depuis mars 2012, son dernier triomphe dans l’élite continentale contre l’Inter Milan.

25/11/2020

À 23:13 CET

Jonathan Moreno

AOM

OPO

Olympique de Marseille

Mandanda; Sakai, Álvaro, Balerdi, Amavi; Rongier, Kamara (Cuisance, 59 ‘), Sanson (Nagatomo, 78’); Thauvin (Aké, 78 ‘), Germain (Benedetto, 59’), Luis Henrique (Payet, 59 ‘).

Port

Marchesín; Manafá, Mbemba, Sarr, Sanusi; Corona (Mehdi, 78 ‘), Grujic, Sérgio Oliveira (Loum, 90’), Otávio; Marega (Joao Mário, 79 ‘), Luis Díaz (Nakajima, 79’).

Buts

1-0 M.39 Sanusi. 2-0 M.72 Oliveira (pénalité).

Arbitre

Ekberg (Suède). TA: Balerdi (2A, 70 ‘), Sanson, Kamara, Thauvin, Payet / Oliveira, Grujic (2A, 67’).

Campagne

Vélodrome. Derrière des portes closes.

La participation à cette édition est presque ridicule. Zéro point, zéro but et sept tirs au but. C’est impossible. Zaidu Sanusi, un ailier nigérian avec une forte vocation offensive et avec un nom qui sonne comme une marque d’appareils électroménagers, a marqué le 0-1 avec une facilité étonnante. L’ancien Santa Clara, au second et sans marque, a martelé le premier clou à la sortie d’un virage.

L’expulsion de Grujic a fait sourire les Gaulois. Il y avait du temps et de la motivation après un triple changement offensif. Balerdi a tout envoyé en un seul souffle. Corona a rapidement servi un service d’orchestre et la centrale argentine a saisi Marega pour arrêter la course de la taupe africaine. Pénalité et deuxième jaune. Sérgio Oliveira transformé à droite de Mandanda, qui a deviné la trajectoire imprimée par le capitaine des “ dragons ”. Benedetto a profité de deux démonstrations dans la dernière ligne droite, dont l’une au poste. Les Portugais, presque en huitièmes.