Le «blues» est une musique qui évoque la tristesse, la mélancolie, jouée avec et pour l’âme. Chelsea de Frank Lampard est la définition antagoniste. Gai, rapide, avec une touche subtile et amoureux de la possession.

24/11/2020 à 21:08 CET

Jonathan Moreno

REN

CHE

Rennes

Gomis; Traoré, Da Silva, Nyamsi, Truffert; Camavinga (Grenier, 78 ‘), Bourigeaud, Nzonzi; Siliki (Del Castillo, 63 ‘), Guirassy (Niang, 86’), Doku.

Chelsea

Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Zouma, Chilwell; Kovacic (Havertz, 76 ‘), Jorginho, Mount (Kanté, 68’); Hudson-Odoi (Ziyech, 75 ‘), Abraham (Giroud, 69’), Werner (James, 92 ‘).

Buts

0-1 M.22 Hudson-Odoi. 1-1 M.85 Guirassy. 2-1 M.90 Giroud.

Arbitre

Björn Kuipers (Pays-Bas). TA: Grenier, Bourigeaud.

Campagne

Parc Roazhon. Derrière des portes closes

Le projet naissant, mélange de vétéran et de jeunes talents, jouera les 16 derniers de la Ligue des champions. La première phase à élimination directe est devenue une frontière imprenable pour les Londoniens lors des quatre dernières apparitions.

Le nouveau lot de Stamford Bridge accumule des minutes de vol de prestige, ce qui a été baptisé «baby Chelsea» commence à vieillir. Sans vergogne et verticaux, les «bleus» ont enfermé Rennes jusqu’à ce qu’ils le maîtrisent avec 0-1. Mount a poussé le ballon vers Doku et a lancé Hudson-Odoi en fuite, qui n’a pas tremblé devant Gomis pour le vaincre au niveau de l’herbe. La proposition anglaise était floue avec le score favorable. L’équipe s’est enivrée d’indolence et a perdu du terrain. Péché de jeunesse.

Camavinga parti, les Bretons cherchaient les ailes et Mendy voyait ses anciens compagnons de plus en plus près. Lea Siliki a déchiré les nuages ​​une action par groupe de Doku.

Le redémarrage n’a pas amélioré Chelsea, limité à la temporisation et à la recherche d’une escarmouche sur le contrecoup. Rennes a mis en garde et averti jusqu’à ce que Guirassy passe devant Zouma et Thiago Silva pour atteindre l’équilibre à la sortie d’un corner.

La cravate semblait chantée. Mais c’est alors qu’Olivier Giroud a émergé pour rattraper un rebond avec la tête et établir le 1-2 final. L’attaquant français paie son mécontentement avec des buts. Une aubaine pour n’importe quelle équipe.