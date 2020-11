Dans la folie, il a régné comme toujours. Salzbourg a soulevé un match ouvert contre le Bayern. Un pari qui a fonctionné pour lui pendant 80 minutes, puis les Bavarois, énervés, n’eurent aucune pitié. Les Bavarois, plus de leaders, donnent un coup de main à l’Atlético.

11/03/2020

À 23:20 CET

RB Salzbourg

Stankovic; Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer; Mwepu, Camara, Junuzovic (Okugawa, 65 ‘), Szoboszlai; Berisha (Onguené, 76 ‘) et Koita (Okafor, 65’).

Bayern Munich

Neuer; Pavard (Sarr, 74 ‘), Boateng, Alaba, Lucas; Kimmich, Tolisso (Javi Martínez, 74 ‘); Gnabry (Douglas Costa, 91 ‘), Müller (Musiala, 91’), Coman (Sané, 74 ‘); Lewandowski.

Buts

1-0 M. 6 Berisha. 1-1 M. 21 Lewandowski (plume). 1-2 M. 44 Kristensen (pp). 2-2 M. 66 Okugawa. 2-3 M. 79 Boateng. 2-4 M. 83 Sané. 2-5 M. 88 Lewandowski. 2-6 M. 92 Lucas Hernández.

Arbitre

Danny Makkelie (Pays-Bas). TA: Camara (53 ‘), Mwepu (85’) / Pavard (23 ‘), Gnabry (68’).

Incidents

Red Bull Arena (à huis clos).

Il a annoncé le match de but précédent et Salzbourg n’a pas mis cinq minutes pour ouvrir la boîte. Berisha, sur scène. Les Bavarois ont tenté d’imposer leur jeu mais personne ne parvient à soumettre cette équipe en Ligue des champions. Avec la pression, la démonstration physique et la mentalité offensive par drapeau, les Autrichiens ont obligé les Bavarois à jouer longtemps, à baser leur jeu sur des transitions. Ce n’est pas un mauvais plan pour le Bayern, mais ceux de Flick étaient plus que mal à l’aise. Pas si inoffensif. Bien que les Bavarois ne jouent pas ce qu’ils veulent, ils font de vous un arraché de nulle part.

Lewandowski a eu le premier hors-jeu, puis Lucas a forcé un penalty que VAR a invalidé, puis Ramalho a pris un tir franc de Gnabry avec Stankovic déjà battu. Le Bayern arrivait seulement, mais ils n’ont pas arrêté de recevoir non plus, comme la tête de Ramalho que Neuer a prise. Un vrai désastre en défense, avec une ligne défensive bavaroise qui a vu des avions arriver dans la zone qui a apporté avec eux des opportunités et du danger.

Kimmich a passé le match comme s’il était un fan de tennis. D’un côté a l’autre. Sans but. Il n’y avait pas de site pour le domaine. Tout va et vient, comme Salzbourg aime, qui n’a pas été intimidé même par 1-1. Lewandowski, cette fois oui, a marqué le penalty sur Müller. Avec le duel dans un match nul, l’équipe autrichienne a gardé le jeu fou et a failli marquer. Dans la folie, il faut gagner avec des gens si vite, mais aussi perdre. Müller l’a mis et Kristensen a marqué tout seul. 1-2 à la pause. Cela ne pourrait pas être plus ouvert.

A la reprise, nouvelle concession du Bayern. Ulmer l’a mis et Mwepu a raté Neuer. Paradón allemand. Là, la tempête s’est terminée. Parce que le Bayern a commencé à emmener le jeu sur ses terres et qu’il avait en plus des options pour le tuer sur le comptoir. Gnabry a forcé Stankovic à s’étirer et la barre transversale a repoussé le coup de pied de Coman.

Les Bavarois voulaient condamner, même si Salzbourg était toujours dans le match. Aussi vivant qu’au début. Quand il semblait que ceux de Flick avaient tout en face, Okugawa sembla profiter de l’aide de Ramalho et nouer le duel. La surprise a sauté dans la Red Bull Arena. Le but a blessé le Bayern, qui s’est remis du coup du mieux qu’il a pu et a fait ressortir l’esprit du champion pour remporter la victoire. Quatre griffes, quatre buts. Boateng et Lewandowski, chef, Sané, avec un fil impossible, et Lucas avec une chaussure. Tu ferais mieux de ne pas les énerver …