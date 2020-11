Ils ont fait attendre le train au Danemark et ils l’ont attrapé. Avec un point en deux tours, l’Ajax s’est opposé à Midtjylland avec l’obligation de gagner s’il voulait reprendre le combat pour la deuxième place du groupe. Il savait que Liverpool visitait Bergame et faisait sa part de devoirs. Les «ajacied» ont profité du trébuchement d’Atalanta et de leur doux départ vers Midtjylland pour ajouter les trois points et arracher la deuxième place du quatuor à «Dea».

11/03/2020

À 23:58 CET

Midtjylland

Andersen; Andersson (Cools 64 ‘), Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste (Evander 81 ‘); Dreyer (Kraev 75 ‘), Sisto, Mabil; Kaba (Vibe 81 ‘).

Ajax

Onna; Mazraoui (Klaiber 77 ‘), Schurrs (Edson 60’), Blind, Tagliafico; Gravenberch, Lisandro, Ekkelenkamp (Klaassen 46 ‘); Promes, Tadic, Antony (Traoré 90 ‘).

Buts

0-1 M.1 Antony; 0-2 M.13 Tadic; 1-2 M.18 Dreyer.

Arbitre

Bobby Madden (écossais) TA: Vibe (84 ‘) / Schuurs (25’)

La première victoire de l’équipe d’Amsterdam dans la première compétition européenne a été subie, avec une première mi-temps rapide et effrénée, des allées et venues de deux équipes qui tiraient rarement le ballon. Les deux premiers buts de l’Ajax n’ont pas poussé Midtjylland à baisser la tête et l’équipe danoise en a marqué un en première mi-temps.

Le Brésilien Antony et le Croate Dusan Tadic ont mis l’affrontement sur les rails pour l’équipe néerlandaise bien que leur rival soit revenu au match avec la réponse d’Anders Dreyer, qui a comblé l’écart. Tout cela en seulement 20 minutes de jeu.

La seconde mi-temps a été plus calme, les hommes de Brian Priske étant plus imprécis et l’Ajax a pris le contrôle du match, réussissant à maintenir le 1-2 jusqu’à la fin. Erik ten Hag a inscrit Edson Álvarez à la 60e minute, lors des débuts du Mexicain en Ligue des champions cette saison, tandis que Lisandro Martínez était l’un des meilleurs de son équipe. L’Argentin a non seulement arrêté fermement plus d’une attaque de Midtjylland, mais a également participé à la construction du jeu.

L’Ajax a pu récupérer plusieurs de ses joueurs à la dernière minute, après des tests de dernière minute, qui ont permis Des joueurs comme Onana, Tadic, Gravenberch ou Klaasen jouent au Danemark. Ils avaient donné un faux positif.