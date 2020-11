Avec beaucoup plus de douleur que de gloire, le PSG a sauvé le premier “ ballon de match ” des trois qu’il avait. Dans une situation extrême et avec l’obligation de battre Leipzig s’ils ne voulaient pas se voir hors des huitièmes de finale, Les hommes de Tuchel ont joué extrêmement mal et ont obtenu un résultat injuste qui leur donne la vie. Au moins jusqu’à Old Trafford où la semaine prochaine, ils joueront tout

PSG

RBL

PSG

Navas; Florenzi, Diallo, Marquinhos, Bakker; Herrera (Verratti 83 ‘), Pereira, Paredes; Di María (Rafinha 64 ‘), Mbappé (Kean 89’), Neymar (Sarabia 89 ‘).

Leipzig

Gulacsi; Mukiele (Orbán 63 ‘), Konaté, Upamecano, Angeliño; Sabitzer, Haidara; Nkunku, Dani Olmo (Kluivert 63 ‘), Forsberg (Sorloth 74’); Poulsen.

Arbitre

Desmond Makkelie (néerlandais). TA: Neymar (40 ‘), Paredes (40’), Rafinha (77 ‘), Herrera (82’), Verratti (84 ‘) / Forsberg (2’)

Tuchel a catalogué le match final mais ses joueurs sont sortis comme s’ils avaient déjà acheté le ticket pour les huitièmes de finale. Leipzig était supérieur mais a péché à cause d’erreurs enfantines. Di María a été écrasé par un Sabitzer qui avait raté le ballon et le remède était pire que la maladie. L’ailier argentin n’a pas eu la possibilité de passer ou de tirer et a fini par prendre du pétrole. Neymar d’un penalty l’a mis 1-0 et a pris un poids sur les Parisiens.

Trop même. Si le PSG s’était déjà trompé au niveau du jeu, après le but, il cherchait encore plus hardiment la contre-attaque. Il a donné le ballon à l’équipe allemande pour essayer de trouver des fissures dans leur tissu défensif. Avec Diallo, les espaces finissent toujours par apparaître mais ni Poulsen ni Forsberg n’ont su profiter des passes d’un Olmo inspiré de la passe.

Bien sûr, quand Mbappé et Neymar pouvaient courir, les jambes de Nagelsmann tremblaient et pas exactement du froid parisien. Heureusement, Konaté, avec un jeu contre lequel un deuxième penalty a été joué, a gratté le cuir d’un Kylian qui est arrivé avec la canne plus que prêt à aider ‘Ney’.

Le PSG a continué à jouer avec le feu en seconde période et le meilleur thermomètre était le visage d’un Keylor Navas qui a commencé à voir comment Leipzig commençait à aiguiser son objectif et il se rapprochait de plus en plus d’un possible match nul fatal pour les hommes de Tuchel. Forsberg a continué à monopoliser les chances, cette fois avec une volée qui léchait le bâton. Le piétinement involontaire de Mbappé sur un Sabitzer qui, malgré le penalty commis, donnait une classe de maître au centre du terrain. Un joueur plus qu’intéressant.

Tuchel a profité du fait que le sien a commencé à contrôler le jeu pour donner accès à Rafinha. La colère de Di María quand elle a vu son numéro à la lumière était remarquable. La réalité est que Leipzig au passage des minutes est revenu à la charge et le but allemand a de nouveau plané au-dessus du Parc des Princes. Ils vidaient de nouveau de l’eau.

A 20 minutes de la fin, les statistiques du match. Seulement 39% de possession pour le PSG. Rarement vu et moins dans le fief parisien. C’était une danse de Leipzig où la poudre à canon était mouillée à des moments clés. Le plan du rácano de Tuchel a fonctionné et bien qu’il ait demandé le temps de mettre fin au tourment dont il souffrait, le PSG a pris trois points vitaux. Et il bat la «moyenne des buts» à Leipzig. Un petit détail extrêmement important. C’est le football.