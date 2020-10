Le pouls entre Atalanta Oui Ajax Il a promis d’être une ode au football offensif et il n’a pas déçu. Les équipes de révélation des deux dernières éditions du Ligue des champions ils se sont affrontés dans un duel ouvert et intense avec de nombreuses occasions. Le ‘ajacied’ est allé 0-2 à la mi-temps, mais le Colombien Duvan Zapata égalisé le concours après le redémarrage. 2-2, un résultat qui laisse ouverte la lutte pour la deuxième place.

27/10/2020 à 23:16 CET

SPORT.es

À

AJX

Atalanta

Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Ilicic (Malinovsky, 78 ‘), Zapata et Gómez (Muriel, 78’).

Ajax

Onana; Mazraoui (Klaiber, 56 ‘), Schuurs, Blind, Tagliafico; Klaassen, Tadic, Gravenberch; Antony (Labyad, 90 ‘), Traoré et Neres (Promes, 69’).

Buts

0-1 M. 30 Tadic (plume). 0-2 M. 38 Traoré. 1-2 M. 54 Zapata. 2-2 M. 60 Zapata.

Arbitre

Damir Skomina (Slovénie). TA: Ilicic (23 ‘), Djimsiti (66’), Malinovsky (90 ‘) / Traoré (6’), Klaassen (20 ‘), Mazraoui (25’).

Le mieux a commencé Atalanta. Il papou la médullaire hollandaise s’est ouverte dans le chenal avec ses conduits vertigineux, mais la visée a échoué. Ilicique Oui Chaussure tiré dévié de positions franches avant le Ajax faire un pas en avant. Le rythme était vertigineux. Les alternatives dans les deux domaines, constantes. Mais personne ne pouvait appliquer sa loi. Jusqu’à ce que la boîte «ajacied» frappe dans une action isolée.

Gosens a trop risqué en essayant de rejeter une balle à l’intérieur de la surface et a commis une pénalité sur Traoré. La responsabilité était même Tadic, qui n’a pas pardonné. Les deux ont quitté le Atalanta contre la toile. Et le Ajax, qui sentait le sang, est sorti pour mordre. Neres trouvé une autoroute derrière Hateboer et mettre un centre tendu qui Sportiello, maladroit, il ne pouvait pas s’arrêter. Traoré, le plus attentif, a envoyé le cuir pour être rangé.

La réaction de Bergame viendrait après la pause. Ilicique a donné le premier avertissement dans une puissante faute directe qui a sauvé Onana. Et bien que Schuurs effrayé le ‘Brigade des stupéfiants‘dans une action individuelle, l’équipe de Gasperini égalisé le concours en cinq minutes en deux griffes de Chaussure. D’abord, dans un coup de tête au centre de la papou. Ensuite, avec un droit violent de passer de Pasalic.

A partir de là, l’anarchie. Un échange qui a fait ressortir les reflets de Onana Oui Sportiello. Le Camerounais a montré pour sauver un tir à bout portant de papou. L’Italien est devenu le cauchemar d’un Antony très insistant qu’il a exigé à deux reprises presque consécutives. Mieux le Ajax dans la dernière ligne droite, le Atalanta il s’est serré au maximum pour nouer un point qui laisse la lutte pour la deuxième place très ouverte.