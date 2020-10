Il a été obligé de gagner le PSG à Basaksehir s’il ne voulait pas se mettre à trois paires de nez et faire ses devoirs. Mais comme ce mauvais élève qui fait ses devoirs à la dernière minute et à la hâte. Deux griffes de Keane Ils ont servi cette fois à sauver les meubles dans un autre mauvais match de l’équipe parisienne, qui prie la Vierge Genoveva pour que la blessure de Neymar ne sois rien de sérieux.

28/10/2020 à 21:18 CET

Alba Lopez

Basaksehir

Günok; Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli (Kaldirim, 63 ‘); Topal (Ba, 68 ‘), Kahveci, Ö alors; Türüc (Aleksic, 82 ‘), Crivelli (Giuliano, 82’), Visca.

Keylor Navas; Florenzi (Kehrer, 73 ‘), Danilo, Kimpembe, Kurzawa (Bakker, 87’); Di María (Rafinha, 73 ‘), Ander Herrera (Gueye, 87’), Marquinhos, Neymar (Sarabia, 26 ‘); Kean, Mbappé.

Buts

0-1 M. 63 Kean. 0-2 M. 78 Kean.

Arbitre

Andreas Ekberg (Suède). TA: Crivelli (3 ‘), Epureanu (49’) et Topal (54 ‘) / Kehrer (83’).

Incidents

Stade Fatih Terim. Derrière des portes closes.

La première partie du «rouge et bleu» était un vrai non-sens, l’équipe étant divisée en deux unités et tout le monde demandait le ballon au pied. Pas un mouvement incontrôlé, pas révolutionnaire, pas beaucoup de désir de courir. À Tuchel, discuté ces derniers jours à Paris, les démons se sont emportés dans le groupe.

Seul Mbappe Il a mis l’envie de se mettre dans un match de Ligue des champions. Se tenant à gauche de l’attaque, il n’a pas arrêté de chercher ces diagonales de marque maison et ses rivaux écrasants en fuite. Cependant, quand la pression est venue pour pousser, cette fois, c’était la nuit. Visca, pour Basaksehir, était celui qui a montré le plus d’efforts avec quelques coups de fouet de l’extérieur de la zone qui ont fait peur dans le corps de Keylor Navas.

Blessure à Neymar Au milieu de la première mi-temps, il a contraint le PSG à changer de plan. Il est vrai que le Brésilien était à peine entré en contact avec le ballon jusque-là. Pourtant, il vaut évidemment mieux l’avoir de votre côté que non. Et je l’ai perdu Tuchel quand il a mis sa main à sa cuisse et après un bandage inutile, il a fini par demander un changement. Cela ne semble pas important, même s’il faudra attendre les résultats des premiers scans.

De l’entrée de Sarabia sur le terrain au lieu de Ney tous les bagages offensifs des Parisiens jusqu’à ce que la pause soit un tir croisé de Dis Maria qui est venu près du poteau et une vue du dessus de Mbappe qui n’a trouvé aucune porte.

IL N’Y A PAS DE “ CLÉ ” POUR L’ARRÊTER

En seconde période, le PSG est sorti avec une attitude différente. Mbappe voulait donner un objectif sur un plateau à Sarabia alors qu’il n’avait pas été contesté même une minute, mais les Espagnols ont égaré le corps à l’intérieur de la petite zone et ont tiré dans les nuages.

Plus tard, les «rouge et bleu» sont revenus à leurs anciennes habitudes et pourraient même être punis par un Basaksehir décomplexé et indiscipliné qui a péché dans les derniers mètres. Ce n’était pas le cas de Keane, qui après un premier acte fantomatique a fait irruption en grand pour donner la victoire à son équipe avec un doublé en or pur.

Le premier but de l’Italien est venu à la sortie d’un corner assisté, bien sûr, par Mbappe. La phrase, dans un tir avec le pied gauche au demi-tour du total «tueur». ‘Fini’. Il y a un joueur de football là-bas. Il ne semble pas que quiconque va manquer Cavani dans la ville de l’amour cette saison.