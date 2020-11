La Juventus a rencontré les prévisions et a gagné avec autorité lors de sa visite au Ferencvaros (1-4). Un triomphe qui lui permet de garder trois points de retard Barcelone dans la lutte pour la direction du groupe G.La victoire a conduit à la signature d’un Alvaro Morata sur un rouleau, auteur d’un doublé et qui ajoute quatre buts en trois matchs de Des champions. La performance du Madrilène a éclipsé les débuts européens d’un Christian nié face au but.

11/04/2020

Le 05/11/2020 à 00:12 CET

X. Serrano

Ferencvaros

Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka (Heister, 69 ‘); Zubkov (Uzuni, 80 ‘), Somalie, Kharatin, Siger, Nguen (Mak, 73’); Isael (Boli, 73 ‘).

Juventus

Szczesny; Bonucci, Chiellini, Danilo; Cuadrado (Frabotta, 76 ‘), Arhur (Bentancur, 46’), Rabiot, Chiesa (Bernardeschi, 76 ‘); Ramsey (McKennie, 53 ‘); Ronaldo et Morata (Dybala, 67 ‘).

Buts

0-1 M. 7 Morata. 0-2 M. 60 Morata. 0-3 M. 73 Dybala. 0 à 4 M. 81 Dvali (pp). 1-4 M. 90 Boli.

Arbitre

Grinfeld (Israël). TA: Botka (19 ‘).

L’équipe continue d’ajouter des sensations Andrea Pirlo, qui insiste sur son système de quatre défenseurs en défense et de trois centres en attaque. Un engagement de continuité qui a conduit à Arthur Melo à la propriété à côté de Adrien Rabiot et laissé sur le banc Paulo Dybala au profit de Alvaro Morata.

Si le hors-jeu le permet, le Madrilène est l’un des joueurs les plus en forme de l’équipe. Il l’a montré à nouveau alors que sept minutes seulement avaient été disputées. Il est apparu au deuxième poteau pour terminer un centre bas de Juan Cuadrado devant la passivité de l’arrière hongrois. C’étaient les meilleures minutes de la Juve, une explosion torrentielle qui paralysa le Ferencvaros. Il a pressé, récupéré et rapidement associé le ‘Vecchia Signora». Le second manquait.

L’équipe des «bianconeri» reste trop vulnérable et tend à perdre le contrôle des parties. L’ensemble Magyar a débordé le duo Arthur–Rabiot et a réussi à contre-attaquer avec danger. C’est venu beaucoup et l’équipe locale a terminé sans précision, qui avait sa meilleure chance dans une chaussure de Zubkov qui effleurait la place. Pirlo il vit les oreilles du loup et ordonna que la balle soit cachée.

Obéissants, ses élèves refroidirent le jeu. Sans grande fluidité, tel est le talent de l’attaque piémontaise que les chances ont commencé à tomber sous leur propre poids. Un défenseur a sauvé un tir de Chiesa passer de Christian et, immédiatement après, les Portugais n’ont pas réussi à terminer un cadeau de Morata. Une erreur flagrante et inappropriée Ronaldo, qui à partir de là n’avait plus que l’objectif entre les sourcils.

Le Portugais a ouvert le deuxième acte avec un coup franc direct qu’il a empoché Dibusz sans difficulté et, quelques minutes plus tard, il croisa trop d’une main à l’autre avec l’archer. Un objectif qui à son retour Turin laissé pour compte Morata, qui a étendu les distances avec un droit puissant à l’équipe. Au cas où la partie ne serait pas condamnée, le Ferencvaros il s’est suicidé dans une passe imprudente de Blazic Quoi Dibusz il ne savait pas contrôler et Dybala accompagné le réseau.

Coulé, l’équipe hongroise a montré le drapeau blanc mais au Juventus il avait encore faim. De la pression ‘bianconera’ dans le champ rival est né 0-4, un tir de Dybala Quoi Dvali Il a fini par entrer dans son but. L’Argentin a pu donner le but à Christian, incontrôlée et quelque peu ennuyée par la décision du ‘Bijou». Dans le dernier souffle, Stylo a marqué le but d’honneur pour les locaux.