Pas satisfait de la 0-6 il y a trois semaines, le Gladbach retourné pour approuver une victoire sans palliatif à tous Shakhtar Donetsk (4-0), encore rongée par les absences. La victoire consolide le leadership de ceux de Cadre Rose, l’équipe la plus reconnaissable et régulière du groupe. Beaucoup plus que Real Madrid et Inter, qui, espérons-le, a sauvé un point dans le premier set avec les «colts».

25/11/2020 à 21:04 CET

X. Serrano

BMG

SHK

Borussia Mönchengladbach

Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus (Zakaria, 69 ‘), Kramer, Lazaro (Hermann, 69’); Stindl (Benes, 81 ‘); Thuram (Traoré, 84 ‘) et Embolo (plaidoyer, 69’).

Shakhtar Donetsk

Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Bondar, Matviienko; Marlos (Marcos Antonio, 71 ‘), Stepanenko, Alan Patrick (Maycon, 81’); Tete, Moraes et Solomon (Fernando, 59 ‘).

Buts

1-0 M. 17 Stindl (plume). 2-0 M. 34 Elvedi. 3-0 M. 45 Plongeur. 4-0 M. 77 Wendt.

Arbitre

Cüneyt Çakir (Turquie). TA: Lazaro (48 ‘), Lainer (90’) / Stepanenko (45 ‘).

Mais, en plus, le Gladbach c’est une équipe très amusante pour le spectateur neutre. Toujours avec l’objectif entre les sourcils. Offensive et verticale, sans jamais tirer au sort le ballon, elle s’associe avec fluidité à une allure vertigineuse. Suffocante et ordonnée dans la pression, physiquement exubérante. Un rouleau compresseur qui dans le premier acte a couru sur un Shakhtar faible, incapable de retenir le cuir ou d’égaler l’intensité allemande.

En guise de présentation, Thuram exigé le départ rapide de Pyatov Oui Neuhaus il caressa le poteau du pied. Il n’y aurait plus de concessions. Stindl a ouvert le score sur une pénalité causée par Thuram et puis il a semblé améliorer l’équipe ukrainienne, attraper de l’oxygène avec le ballon, mais c’était un mirage.

Piston a couru dans le poteau avant Elvedi longues distances avec une tête puissante après un corner. Marquage trop passif, aussi lente a été la réaction de l’arrière dans le 3-0 de Piston. Une finition chilienne en plastique après un faux dégagement. Le passage à travers les vestiaires a rendu un Gladbach contemplatif, qui a joué avec le tableau de bord et a quand même marqué 4-0 dans une faute empoisonnée par Wendt.