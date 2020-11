Séville ne remportera pas la Ligue Europa cette saison. Il n’y a pas longtemps, cela pourrait être une mauvaise nouvelle, mais ces derniers temps, l’équipe de Séville est déterminé à montrer qu’il peut se battre face à face avec les anciens en Ligue des champions. À tel point qu’à deux jours de la fin, il a déjà scellé son billet pour les huitièmes de finale. Leur victoire déchirante à Krasnodar (1-2), associée au même résultat obtenu par Chelsea à Rennes, permet aux Sévillans et aux Londoniens de ne se soucier que de savoir qui sera le premier du groupe.

24/11/2020

À 21:41 CET

Roger Payró

KRA

SEV

Krasnodar

Gorodov; Smolnikov, Martynovich, Kaio, Cristian Ramírez; Gazinskiy, Cabella (Utkin, 85 ‘), Olsson (Vilhena, 67’); Suleymanov (Wanderson, 46 ‘), Claeson (Tchernov, 84’); et Berg (Ari, 67 ‘).

Séville

Vaclik; Koundé, Gudelj, Diego Carlos, Escudero (Rekik, 61 ‘); Óscar (Jordán, 53 ‘), Fernando, Rakitic (Óliver, 61’), Ocampos (Idrissi, 72 ‘), Munir; et De Jong (En-Nesyri, 72 ‘).

Buts

0-1 M. 4 Rakitic. 1-1 M. 56 Wanderson. 1-2 M. 95 Munir.

Arbitre

M. Guida. TA: Suleymanov (19 ‘) / Jordanie (58’).

Incidents

Stade de Krasndar. Environ 10 000 spectateurs.

Lopetegui a dû utiliser son imagination sans Jesús Navas et a opté pour la même solution que le duel dans le Pizjuán. Jouez avec la défense de trois et tirez les voies. Ocampos, l’élu à droite. Le poste n’est pas nouveau pour lui et il s’y conforme pleinement. Bien sûr, dans la phase offensive, il est revenu à l’extrême et c’est Koundé qui s’est ouvert pour se souvenir du bon vieux temps comme un arrière complet. Et le but venait de cette région.

Séville est sorti autoritaire et a trouvé le prix dans le premier match. À quel point ces moments semblent-ils quand je me battais avec le but. Kaio a dévié un centre d’Ocampos qui s’est montré sur le jeu et le rebond a été rattrapé par Rakitic avec un pot bientôt du bord pour le diriger directement vers le filet. Il se souvenait en quelque sorte de celui qui avait marqué Tottenham avec le Barça en Ligue des champions 2018/19. De meilleures choses ne pourraient pas être mises à ceux de Lopetegui.

Le Krasnodar, lié, était à peine visible dans les environs de Vaclik. Suleymanov, l’un de ses meilleurs footballeurs, a tenté de descendre dans la zone de création mais pas pour ceux-là. Le jeune homme a terminé en jaune et remplacé au repos. Jusque-là, Séville a mérité de doubler ses revenus. Les hommes de l’arrière les avaient. Koundé après une balade dans le style de Navas et Diego Carlos avec une grosse tête. Le ballon ne voulait pas entrer et cela donnait de l’air aux hommes de Musaev.

Changement de script

Dans la reprise, la réunion en était une autre. Klaesson prévenu à 30 secondes et cinq minutes plus tard Koundé a sauvé un but chanté. Gudelj s’est endormi et Cabella en a profité pour défier Vaclik. Il l’a surmonté, mais le Gaulois est apparu comme un ressort pour se lancer avec tout et, aidé par le bâton, éviter la tragédie.

Lopetegui a réagi immédiatement mettre la Jordanie dans le vert. Le confinement semblait fonctionner et en fait De Jong a attrapé un échappé qui passait à quelques centimètres de la barre transversale. Le Néerlandais a échoué et Krasnodar a immédiatement égalisé. Wanderson a couronné un excellent jeu offensif avec un tir croisé que Koundé était à portée de main de repousser la ligne.

Contrairement à la première fois Séville n’a plus contrôlé le match. Il a joué un peu à la roulette russe, mais sa force défensive supérieure lui a permis de remporter le match aller-retour. Lopetegui a décidé de partir en guerre avec En-Nesyri, héros de la veille avec son double. La première chose qu’il a faite a été d’aider Munir, qui n’était pas précis. Il a gardé le feu d’artifice pour la fin de l’ex du Barça.

Óliver et Idrissi l’ont essayé sans succès avant en 95 ‘la frénésie est arrivée. Un Munir insistant a réussi à renverser l’arrière de Krasnodarian avec son deuxième tir à droite. Dans le dernier jeu d’escompte, Diego Carlos a nié les deux à Ari. La meilleure façon de célébrer le passage au tour suivant.