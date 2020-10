La victoire éclatante de Chelsea à Krasnodar (0-4) le jour où Hakim Ziyech a fait ses débuts en tant que partant dans le casting «bleu». Après avoir progressivement intégré l’équipe une fois sa blessure surmontée, l’ancien joueur de l’Ajax ne pouvait pas provoquer de meilleurs sentiments. Il a marqué le troisième et a été l’un des moments forts de la victoire, trompeur, de Frank Lampard. L’entrée de Pulisic, touche pour clôturer la réunion.

28/10/2020 à 21h30

Roger Payró

KRA

CHE

Krasnodar

Safonov; Smolnikov, Kaio, Martynovich, Chemov; Utkin (Suleymanov, 74 ‘), Vilhena; Olsson (Spertsyan, 82 ‘), Gazinskiy, Cristian Ramirez; Berg (Sabua, 87 ‘).

Chelsea

Mendy; Azpilicueta, Rüdiger, Zouma, Chilwell (Emerson, 81 ‘); Jorginho (Mount, 71 ‘), Kovacic (Kanté, 71’); Ziyech (Abraham, 81 ‘), Havertz, Hudson-Odoi (Pulisic, 71’); Werner.

Buts

0-1 M. 37 Hudson-Odoi. 0-2 M. 76 Werner (plume). 0-3 M. 80 Ziyech. 0-4 M. 90 Pulisic.

Arbitre

Ali Wordyik (Turquie). TA: Olsson (22 ‘) et Martynovich (76’).

Incidents

Stade de Krasnodar. Environ 12 000 spectateurs.

Le Krasnodar ne s’est pas effondré. Il ne se souciait pas de l’entité du rival et il se lança pour pousser sans complexes. Même si cela signifiait quitter l’équipe. Berg et Utkin ils ont mis en scène cette feuille de route avec deux arrivées avant la cinquième minute. Le plan pourrait exploser quand Kaio, révolutions passées, abattues Werner Dans la zone. Mais Jorginho, normalement infaillible à onze mètres, a percuté la vedette dans le bois. Le rejet a cédé Safonov mais la chance était alliée avec lui et il s’est éloigné de son environnement. Il y aurait du temps pour ses «chansons».

Parce que les élèves de Murad Musaev ont continué à déranger le ‘blues’ jusqu’à ce que un échec de l’objectif a marqué l’avenir de la rencontre. Havertz trouvé Hudson-Odoi, qui a frappé un coup très sûr. Safonov ne l’a pas vu de cette façon, qui l’a mangé. Chelsea, propriétaire et seigneur de la possession, a commencé à l’utiliser plus comme une arme défensive que comme une arme offensive.

Quelque chose a dû changer Krasnodar en seconde période, mais la vérité est qu’il a continué à faire confiance à ses options pour des transitions rapides. Ça oui, le plus clair est venu après un corner que Gazinskiy a volé directement sur la barre transversale. Mendy, très solide dans lequel il a dû se repousser, n’avait aucune option pour le sortir.

Chelsea n’a pas trop souffert mais a dû clore le duel. Lampard est entré Kanté, Mount et Pulisic et l’Américain ont joué un rôle clé dans l’accomplissement de la mission. Un tir de lui a trouvé un bras lâche dans la zone et Werner cette fois, il n’a pas manqué la peine maximale. Ensuite, Pulisic a commencé la pièce qui s’est terminée par Ziyech faisant son mal pour faire le troisième et Pulisic lui-même a mis la dentelle avec un tir déjà dans les années 90 où Safonov aurait pu faire plus. La nouvelle attaque «bleue» commence à carburer. Et le plus important, ils sont déjà trois matchs de suite sans concéder.