Cela coûte plus cher que la facture. Mais le Ajax n’a pas donné lieu à la surprise du “ centième ” et a vaincu le Midtjylland avec trois buts en seconde période. De cette façon, et avec la défaite de Liverpool, le groupe et ceux de Avoir une sorcière ils rêvent encore de la première position.

25/11/2020

À 23:20 CET

Francesc Ripoll

AHA

MILIEU

Ajax

Onana; Mazraoui (Klaiber, 82 ‘), Schuurs, Blind (Lisandro, 66’), Tagliafico; Klaassen (Álvarez, 66 ‘), Labyad (Promes, 83’), Gravenberch; Neres, Traoré, Tadic.

Midtjylland

Hansen; Cools, Sviatchenko, Scholz, Paulinho (Andersson, 26 ‘); Madsen (Anderson, 69 ‘), Onyeka, Dreyer (Isaksen, 82’), Sisto (Pfeiffer, 82 ‘), Mabil; Kaba (Kraev, 69 ‘).

Buts

1-0 M.47 Gravenberch. 2-0 M.49 Mazraoui. 3-0 M.66 Neres. 3-1 M.81 Mabil.

Arbitre

S. Karasev (russe). TA: Neres (40 ‘) / Madsen (43’).

Incidents

Match joué à la Johan Cruyff Arena.

L’ensemble «ajacied» est resté coincé dans la première moitié. Bien qu’il ait complètement dominé le ballon, il s’est heurté à maintes reprises à l’arrière d’une courageuse équipe danoise, qui s’est enfuie sans renoncer à chercher à chatouiller le compteur. Les pupilles de Ten Hag arrivaient régulièrement, meilleures et plus fluides mais sans piqûre. Ils ont raté des occasions nettes de manière incompréhensible et ont tout laissé pour la seconde période.

Mais le but qui manquait dans toute une partie, est apparu cinq minutes après la pause. Gravenberch il a pris une chaussure qui a rebondi sur la barre transversale pour ouvrir la boîte. Deuxieme acte, Mazraoui fait une aide précieuse de Tadic, qui offrait un très haut niveau. Déjà avec la tranquillité installée du côté local David neres a condamné le match avec un pied gauche de l’avant, un but composé par Mabil du point de penalty.