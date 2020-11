Le 18 août, Leipzig et le PSG se sont rencontrés à Lisbonne en demi-finale de Ligue des champions et l’équipe allemande a été cisaillée (0-3). Le morbide était donc servi, bien que dilué par les absences de Neymar Oui Mbappe en raison d’une blessure. Le triomphe d’aujourd’hui ne vous fera pas oublier Nagelsmann cette nuit fatidique, mais elle sert de baume et met les énergiques dans la lutte pour la qualification. Le revers de la médaille, ce sont les «rouge et bleu», qui se retrouvent dans un vrai bordel en attendant que leurs deux stars reviennent à la rescousse. Dis Maria a dépassé les Gaulois dans la ligne droite de départ, mais Nkunku Oui Forsberg, d’une pénalité, ils ont inversé le score. Il y a la vie au-delà Ney Oui Mbappe mais ce n’est pas la vie.

11/04/2020

Le 05/11/2020 à 00:53 CET

Alba Lopez

PSG

Leipzig

Gulácsi; Orban, Upamecano, Konaté; Mukiele (Henrichs, 64 ‘), Haidara (Adams, 76’), Nkunku, Angeliño; Dani Olmo (Poulsen, 64 ‘), Forsberg (Kluivert, 76’); Sabitzer (Kampl, 90 ‘).

PSG

Keylor Navas; Florenzi (Rafinha, 84 ‘), Danilo, Kimpembe, Kurzawa (Bakker, 74’); Ander Herrera, Marquinhos, Gueye; Di María, Kean, Sarabia (Kehrer, 74 ‘).

Buts

0-1 M. 5 Di Maria. 1-1 M. 41 Nkunku. 2-1 M. 56 Forsberg, sur penalty.

Arbitre

Danny Makkelie (Pays-Bas). TA: Upamecano (15 ‘), Konaté (25’) / Kimpembe (19 ‘) Kurzawa (68’), Gueye (2A, 69 ‘) et Kimpembe (2A, 95’).

Incidents

Red Bull Arena. Derrière des portes closes.

Tuchel il a été obligé de se tourner vers l’espagnol Sarabia pour compléter le trident offensif aux côtés Kean Oui Dis Maria, qui est venu au duel entre cotons et a tenu à essayer d’aider son équipe. C’était une décision risquée, quoique sage compte tenu des événements. Cinq minutes il a fallu le Nouille pour battre le but de Gulacsi. Upamecano, qui a sonné pour tous les “ grands ” cet été mais qui a connu une saison désastreuse, a donné un ballon à Kean près de la zone et cela a permis «Dima» avec une touche délicieuse qui a laissé l’Argentin main dans la main avec le gardien de but de Leipzig.

Un de chaux et un autre de sable, car après un quart d’heure Dis Maria il a raté le penalty qui pourrait définitivement faire pencher la balance du côté parisien. Je l’avais roulé à nouveau Upamecano avec des mains «involontaires» qui avant le VAR peuvent ne pas avoir été indiquées, mais maintenant elles n’admettent pas le pardon. Des choses du football moderne, comme le fait que dans la formation de Leipzig, il n’y avait qu’un seul joueur allemand pour quatre supporters, alors qu’au PSG, il n’y avait que deux footballeurs français. Entre, Keylor avait évité la cravate de l’équipe de Nagelsmann avec deux arrêts à bout portant sur des coups de Haidara Oui Angelino.

HARAKIRI ‘ROUGE ET BLEU’

Le duel était plus vivant que jamais. Cependant, cela puait à mesure que nous nous rapprochions de la rupture. Dani Olmo il était perdu dans la position de «faux neuf» et sans référence fixe ci-dessus à cause des pertes, le Leipzig était un chaton au lieu du taureau rouge auquel nous sommes habitués. Même ainsi, il a réussi dans une action isolée à égaliser la rencontre avec un tir bas précis de Nkunku depuis le balcon de la zone. Avant, l’arbitre avait annulé deux buts à Kean Oui Dis Maria mauvais hors-jeu.

Le PSG a culminé son harakiri particulier dans la première ligne droite de la seconde période, Kimpembe il étendit ses bras excessivement dans la zone et invita Danny Makkelie pour indiquer la peine maximale, utilisée par Forsberg pour retourner le tableau de bord. Presque accidentellement, Leipzig avait réussi à prendre la tête face aux «rouge et bleu», qui à l’époque étaient déjà une mer de doutes.

Le jeu du chat et de la souris s’est terminé fatalement pour le PSG, avec Gueye dans la cabine après avoir vu son deuxième carton jaune et Tuchel déséquilibré dans le groupe. Mauvais temps pour l’entraîneur de Krumbach, qui cette fois a perdu le match contre son disciple.