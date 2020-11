Triomphe clé du Port pour conforter la deuxième place du groupe C, mené désespérément par le Manchester City. Deux étincelles en première période et un compteur éphémère après la pause ont suffi à l’équipe portugaise pour éliminer un Marseille cela compte par défait ses trois partis dans la compétition continentale maximale. La survie de la Villas-Boas dans L’Europe  en danger.

11/03/2020

À 23:45 CET

SPORT.es

POUR

MER

Port

Marchesín; Manafa, Mbemba, Sarr, Sanusi; Otávio (Taremi, 88 ‘), Uribe, Sérgio Oliveira (Grujic, 88’); Corona (Vieira, 85 ‘), Marega (Baro, 88’) et Luis Díaz (Nakajima, 75 ‘).

Marseille

Mandanda; Sakai, Álvaro, Caleta-Car, Amavi; Sanson (Cuisance, 65 ‘), Kamara (Strootman, 82’), Rongier, Payet (Luis Henrique, 65 ‘); Thauvin (Ake, 82 ‘) et Benedetto (Germain, 77’).

Buts

1-0 M. 4 Marega. 2-0 M. 28 Sérgio Oliveira (plume). 3-0 M. 69 Luis Diaz.

Arbitre

Antonio Miguel Mateu Lahoz. TA :: Sérgio Oliveira (32 ‘) / Thauvin (36’), Kamara (58 ‘), Amavi (64’), Álvaro (79 ‘) et Strootman (86’).

Le duel était dû à un début anarchique. Marega a tiré le pistolet de départ pour percer le 1-0 au centre couronne. Bientôt, il pourrait égaler l’OM, ​​mais Payet a tiré dans les nuages ​​une pénalité commise sur Thauvin. Des erreurs comme celle-ci paient très cher en Europe. Il ne faudrait pas longtemps pour lui rappeler Sergio Oliveira, qui a frappé de onze mètres pour élever le score 2-0.

Sans le manger ni le boire, Marseille a dû escalader une maralla. Il s’est mis au travail avant la pause, avec beaucoup de possession et peu de débordement. La seule peur pour ceux de Conceiçao, une pénalité possible pour les mains écartées par le VAR. Et guère plus pour l’équipe de France lente et prévisible.

Cela n’a pas amélioré la mise en scène du OM après la pause, bien au contraire. Dérangé par l’impossibilité de blesser le Port, la boîte française a déchargé sa frustration de grosses fautes. Des interruptions constantes qui, en plus, ont joué contre lui. Et les «dragons», ravis. Sûr derrière, les garçons de Conceiçao ils ont liquidé le jeu dans un compteur éphémère qui Luis Diaz Il a terminé avec une main droite ajustée à l’angle.