Qu’il n’y ait pas de public des nuits comme celle qui a été vécue aujourd’hui au Sánchez-Pizjuán est la pire partie de devoir continuer avec le football en période de pandémie. Séville a relancé contre Krasnodar après avoir vu les Russes aller 0-2 et, après le but de Rakitic, vint l’expulsion de Navas. En-Nesyri, avec un doublé après avoir quitté le rafraîchissement, il a laissé les trois points à Nervión et permet à l’équipe de suivre dans le sillage de Chelsea. Les buts sont venus le jour où ils étaient le plus nécessaires. Les huitièmes, plus proches.

11/04/2020

Le 05/11/2020 à 00:42 CET

Roger Payró

Séville

Vaclík; Jesús Navas, Koundé (Óscar, 34 ‘), Diego Carlos, Escudero (Acuña, 34’); Gudelj, Jordanie (En-Nesyri, 60 ‘); Ocampos, Rakitic, Munir (Fernando, 60 ‘); et De Jong (Rekik, 83 ‘).

Krasnodar

Saphonov; Chernov, Martynóvich, Kaio, Cristian Ramírez (Sorokin, 46 ‘); Gazinski, Olsson, Sabua (Spertsyan, 35 ‘(Claesson, 65’)); Suleymanov, Utkin (Wanderson, 75 ‘) et Berg.

Buts

0-1 M. 17 Suleymanov. 0-2 M. 21 Berg (plume). 1-2 M. 42 Rakitic. 2-2 M. 69 En-Nesyri. 3-2 M. 72 En-Nesyri.

Arbitre

Felix Brych (Allemagne). TA: Koundé (16 ‘), Óscar (50’) / Spertsyan (51 ‘), Pantaleao (59’) et Berg (90 ‘). TR: Navas (45 + 5 ‘).

Incidents

Stade Ramón Sánchez-Pizjuán. Derrière des portes closes.

Lopetegui a choisi de rafraîchir un peu l’équipe. Vaclik, Escudero, Gudelj et Munir étaient les nouveautés dans un onze qui ne semblaient pas accuser le changement de pièces. En fait, le premier a été cuisiné entre les équipes hispano-marocaine et espagnole, mais sa volée a été perdue à droite de Safonov. La méta savait que le travail se tournait vers lui.

Et le fait est que le début de match rappelait beaucoup le match contre Rennes. Maîtrise indéniable du cuir et des arrivages partout. Ocampos a forcé le but à briller avec un tir de l’extérieur de la surface. «Dry folha». Une balançoire que Safonov a repoussée. Contrairement à l’engagement contre les Gaulois, il semblait que Séville trouverait le but quand Felix Brych a indiqué une pénalité maximale en faveur. Rien n’est plus éloigné de la réalité. C’était le début de tous les malheurs.

Suleymanov il est entré en collision avec Jordán dans la zone, mais la vérité est que la faute était plus du joueur de Séville. Au-delà du contact, il y avait aussi une main de la jeune perle russe. Pour tout cela, le VAR est intervenu avec succès et l’Allemand a sanctionné l’infraction de la Jordanie. Le Catalan était le prochain à l’avoir au cœur du quartier. Déséquilibré, il n’a pas pu régler correctement le voyant. Et méritant de prendre de l’avance sur le tableau de bord, être vu de derrière.

Punch russe

Koundé a renversé Berg au bord de la zone dans la première action où Krasnodar est sorti de la grotte et Suleymanov a exécuté le coup franc parfaitement. Comme si ce n’était pas assez de punition, juste quatre minutes plus tard Berg a doublé le loyer. Koundé a marché sur l’attaquant suédois vétéran lorsqu’il a voulu sortir le cuir de la zone de danger. Un détail que Brych n’a pas apprécié, qui après être passé par le moniteur VAR a puni de la peine maximale. Il devina la direction Vaclik, quelque chose d’insuffisant pour éviter le 0-2.

Le double coup a laissé Séville touché. Un peu nerveuse, l’équipe avait besoin de la main de son technicien. Et le pouls de Lopetegui ne trembla pas pour faire un double changement avant les vacances. Koundé, chargé d’un jaune et qui n’avait pas réussi, a laissé sa place à Oscar. Gudelj a retardé sa position. L’autre modification, Acuña d’Escudero. Homme pour homme. L’Espagnol a été signalé, qui se donnait des coups de pied.

Resituée déjà sur le green, la box sévillane est revenue sur l’accélérateur. Et il n’a pas fallu longtemps pour trouver le prix. Jordán l’a mis avec soin au premier poteau et Rakitic a croisé la tête pour désactiver l’étirement de Safonov. Sevilla a cru, ils ont continué à trembler dans les dernières barres avant la pause jusqu’à ce qu’un nouveau revers survienne. Et des gros.

Expulsion de Navas

Perte au centre du terrain que le Krasnodar a de nouveau punie par une action d’attaque rapide. Olsson était déjà planté dans la région mais Navas traversa par derrière et marcha dessus. Direct rouge et problemón pour Séville, qui a perdu son meilleur joueur, son moteur ignifuge à droite. Heureusement, cette fois, la faute s’est écrasée dans la barrière et il n’y avait pas de temps pour plus.

Un exercice de patience attendait l’équipe sévillane en seconde période. Ocampos il était situé dans le latéral et il caillait une superbe performance. Quel bijou d’avoir quelqu’un comme Lucas. L’Argentin a servi le match nul contre Munir mais Caio a bloqué son tir. C’était la première arrivée claire d’un Séville qui ne semblait pas être à dix. Sa fierté a encore une fois lié le Krasnodar, qui a continué à faire confiance à Berg avec ses chances. Vaclik lui a refusé le troisième avec une grosse main vers le bas.

Lopetegui a dû prendre des risques. Il restait une demi-heure et le Gipuzkoan Fernando est entré par Jordán pour rafraîchir le milieu du terrain et En-Nesyri par Munir. Le jeu n’aurait pas pu mieux se passer. Rakitic a averti avec un ballon à la barre transversale à un Krasnodar qui a senti la peur dans le corps. Caio l’a mis en scène. Dans une sortie de balle apparemment calme, le défenseur central s’est impliqué seul et En-Nesyri a attrapé la balle pour renvoyer les tables dans le lumineux.

C’était la récompense méritée pour une Séville qui n’en était pas satisfaite. Il est allé pour plus. Les équipes champions aussi. Et il a trouvé le prix à peine trois minutes plus tard dans une pièce arrêtée, où les forces sont à égalité. Rakitic l’a mis parfait, De Jong l’a touché et a heurté le bâton mais le rejet est tombé au plus intelligent. En-Nesyri et son sens du but valaient le troisième de la soirée et ont déclenché la frénésie sur le banc sévillan.

Les tables ont été échangées et c’est Krasnodar qui a dû réagir dans les dernières minutes. Lopetegui était protégé par Rekik, qui a joué ses premières minutes, et J’ai beaucoup souffert. Gudelj en a sauvé un presque sous les bâtons, Diego Carlos un autre avec un tacle spectaculaire & mldr; mais le match, malgré tout ce qui s’est passé, était pour Séville. Un retour historique lors d’une nuit magique.