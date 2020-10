Il a essayé sur le terrain. Par la mer. Par avion. Et il n’y avait aucun moyen. Difficile de générer plus d’attaque et d’être si peu prolifique. Séville accuse l’absence de but depuis un certain temps et le match contre Rennes était le pur reflet de ce qu’est l’équipe de Lopetegui. Une grande équipe en majuscules mais avec de la poudre à canon humide. Chance de De Jong. Pour cela, il a été signé. Son but valait son pesant d’or pour ajouter la première victoire de cette Ligue des champions et marquer des distances avec Chelsea à la tête du groupe E.

Séville

Bon; Navas, Diego Carlos, Koundé, Acuña; Jordán (Gudelj, 89 ‘), Fernando, Óliver (Rakitic, 76’); Ocampos, De Jong (En-Nesyri, 85 ‘) et Munir (Mudo Vázquez, 85’).

Rennes

Gomis; Traoré, Da Silva, Rugani (Aguerd, 17 ‘), Soppy (Dalbert, 77’); Grenier (Del Castillo, 77 ‘), Martin, Bourigeaud (Lea Siliki, 49’); Doku, Guirassy et Terrier.

Arbitre

Cüneyt Çakir (Turquie). TA: Óliver (31 ‘), Acuña (53’) / Lea Siliki (58 ‘), Martin (62’) et Da Silva (87 ‘).

Incidents

Ramón Sánchez-Pizjuán. Derrière des portes closes.

Près de 1000 jours plus tard, Sánchez-Pizjuán s’est habillé pour accueillir à nouveau un match dans la meilleure compétition du monde. L’hymne des Champions résonnait dans les prélégomènes. Koundé était motivé. Le Français, déjà indemne de coronavirus, a été choisi par Lopetegui pour partager à nouveau l’axe de l’arrière avec Diego Carlos. Très solide, la paire n’a pas remarqué les deux semaines sans être ensemble. Un mal de tête en moins pour le technicien. Parce que froncer les sourcils, il en a assez pour résoudre les problèmes avec le but. Jusqu’à 22 coups ont été réalisés par Séville ce soir. Mais un seul s’est retrouvé au bas des collants.

Séville a fait plus qu’assez de mérites pour remettre le duel sur les rails en première mi-temps. Ocampos, désireux d’être à nouveau celui de la saison dernière, a-t-il prévenu d’un tir lointain. Je l’ai imité Navas ligne suivante mais il est apparu Gomis dans lequel c’était la première des nombreuses interventions qui auraient à faire. Il a gagné son salaire plus que. Le troisième en trois minutes est allé à Munir. Ocampos l’a mis au deuxième poteau et la volée de l’ancien joueur du Barça s’est écrasée contre la barre transversale, mais pas avant de passer entre les doigts de Gomis.

Gomis, incommensurable

Pour aggraver les choses, devoir renflouer l’eau, Rennes a vu environ un quart d’heure il a perdu Rugani en raison d’une blessure. Quelques problèmes musculaires ont obligé Julien Stéphan à déplacer le banc plus tôt que prévu. Après le «moment d’allaitement», le pick and shovel Sevilla a continué à chercher cette joie appelée but. Il l’a testé même avec les centrales. Et là Gomis s’est multiplié. Il a pris une tête de Diego Carlos, un tir presque à bout portant d’Ocampos après avoir combiné avec Acuña, un tir éloigné de Koundé … et le seul qui l’a manqué, a été pris derrière. Koundé l’a vaincu dans un coin mais Bourigeaud a dégagé sous les bâtons. Désespérer.

Le passage dans les vestiaires n’a pas changé d’un iota le scénario du jeu. En fait, Rennes avait encore des problèmes de montage. Aux absences déjà connues avant le match de Camavinga et N’Zonzi s’ajoutait Bourigeaud. Deuxième blessé dans le match pour Stéphan. Ce sont ses trois partants dans la zone large et il a dû résister aujourd’hui sans eux. Ils tenaient beaucoup le leur sans s’intégrer et à la fin, aussi incroyable que cela puisse paraître, Séville a trouvé le bonheur.

Et, finalement, le but est venu

Acuna, immense à gauche, place un centre mesuré au cœur de la zone où De Jong a terminé premier et dans la course au fond du filet. Un but de ‘9’ pour la référence avant de Séville. Sa confiance est différente maintenant. L’année dernière s’est très bien terminée et promet des joies pour le présent. En fait, après le temps de jeu, Gomis a évité son double avec un étirement fantastique. Son en-tête n’en demandait pas moins.

Mais Séville ne pouvait pas et ne devrait pas se détendre malgré le score favorable. Il n’a pas, cependant Rennes n’a eu qu’une seule chance d’égaliser le match sur un coup franc direct de Grenier. Bono la repoussa bien, non sans se mettre en colère contre les membres de la barrière. De là jusqu’à ce que Çakir signale la fin du match, plus de chances de Nervion sont notées dans le livret.

Ocampos envoyé un en-tête après le centre Navas, Jordan il a rencontré la barre transversale dans une claque de la couronne de la zone, En-Nesyri est entré en collision avec Gomis & mldr; Heureusement, il n’y a eu aucun regret pour de telles approches ratées, mais la pièce ne sortira pas toujours de la tête.