La résilience du Lazio défie toute logique. Avec onze victimes, sans sa colonne vertébrale, l’équipe romaine a sauvé avec un but “ in extremis ” par Caicedo un point qui les rapproche du huitième. Il a envoyé et le Zénith, sans les blessés Malcom, mais il ne l’a pas atteint.

04/11/2020 à 21:14 CET

SPORT.es

ZEN

LAZ

Zenit St Pétersbourg

Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitsky, Santos, Zhirkov (Krugovoy, 79 ‘); Erokhin (Mostovoy, 61 ‘), Barrios, Ozdoev (Sutormin, 90’), Kuzyayev (Wendel, 90 ‘); Dzyuba.

Lazio

Reine; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo (Cataldi, 52 ‘), Milinkovic-Savic, Fares (Pereira, 59’); Correa (Luiz Felipe, 85 ‘) et Muriqi (Caicedo, 59’).

Buts

1-0 M. 33 Erokhin. 1-1 M. 82 Caicedo.

Arbitre

Artur Soares (Portugal). TA: Kuzyayev (7 ‘), Barrios (79’), Lovren (85 ‘), Krugovoy (86’) / Akpa Akpro (5 ‘), Milinkovic-Savic (59’), Caicedo (78 ‘), Reina (86 ‘).

La fête s’est levée dans la tranchée. L’excès de respect a dans un premier temps condamné les 20 000 spectateurs à bâiller, mais la confiance en soi croissante des Russes a réchauffé l’atmosphère. La définition faisait défaut, mais le Zénith il dominait le terrain et engendrait un sentiment de danger. Vous pouvez le voir venir Inzaghi, une épave nerveuse, qui a obligé ses garçons à s’avancer pour éviter le prévisible.

Le but russe est venu dans une combinaison aérienne rapide. Dzyuba il a amorti un centre avec son épaule, Kuzyayev Il l’a retourné avec un coup de tête et le bélier a permis aux ciseaux à bout portant Erokhin. Sergej conduit la réaction romaine, mais, lui aussi, ne parvient pas à perturber le mur de la Zénith.

Le script a changé après les vacances. Quartiers a repris la moelle épinière alors que la ruée partait vers le Lazio et la boîte russe a pardonné la sentence contre elle. Je finirais par payer pour ça. C’était encore plus la boîte romaine, qui se nouait avec un pied gauche de Caicedo. L’affrontement a ensuite été rompu et dans un dénouement avec des chances pour les deux équipes, le Zénith il a vu un but refusé pour hors-jeu. Les Russes, au bord du précipice.