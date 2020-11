Il a vécu installé dans un conte de fées le Shakhtar Donetsk jusqu’à ce qu’un troupeau de «poulains» fugitifs l’emporte. le Borussia Mönchengladbach ils ont écrasé l’équipe ukrainienne dans un premier acte rapide qui s’est terminé 0-4 et a prolongé la victoire à mi-course après la pause. 0-6, un résultat fidèle à l’insultante domination allemande.

11/03/2020

À 22:51 CET

SPORT.es

Shakhtar Donetsk

Trubin; Dodo, Bondar, Khocholava, Korniienko; Maycon (Stepanenko, 69 ‘), Antonio (Alan Patrick, 46′); Tete, Marlos (Kovalenko, 46 ​​’), Salomon; Taison (Moraes, 46 ‘).

Borussia Mönchengladbach

Sommer; Lainer (Lang, 82 ‘), Ginter, Elvedi (Jantschke, 82’), Bensebaini; Hofmann (Lazaro, 75 ‘), Kramer, Neuhaus; Stindl (Wolf, 69 ‘); Pléa (Traoré, 82 ‘) et Thuram.

Buts

0-1 M. 8 Pléa. 0-2 M. 17 Bondar (pp). 0-3 M. 26 Pléa. 0-4 M. 44 Bensebaini. 0-5 M. 65 Stindl. 0-6 M. 79 Plaidoyer.

Arbitre

Serdar Gözübüyük (Pays-Bas). TA: Khocholava (46 ‘), Solomon (63’) / Lang (89 ‘).

Qu’il Gladbach est venu avec la leçon apprise a été vue très bientôt. L’équipe allemande, qui avait laissé échapper la victoire Inter Oui Real Madrid, a commencé à faire pencher la balance de l’agressivité. Les «poulains» sont sortis sur le terrain comme des chiens de proie et au premier signe de peur, ils ont mordu. Plaidoyer un centre de Lainer et le Shakhtar S’est effondré. Huit minutes avaient été jouées.

Abasourdi, le tableau ukrainien était un jouet cassé entre les mains de l’insatiable Gladbach. Voler, courir et frapper. Encore et encore, l’équipe de Rose. Et les buts ont commencé à pleuvoir. Kramer longues distances dans un tir qui a dévié Bondar, Plaidoyer mettre le troisième dans une chaussure au carré et Bensebaini a marqué le 0-4 dans un coin avant le regard vaincu de la défense ukrainienne. Avec quelques marches en moins, l’équipe allemande a bouclé la victoire après la percée Stindl et de Plaidoyer, auteur de trois buts.