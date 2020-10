Des problèmes pour lui Inter. Comme d’habitude, ceux de Antonio Conte ils ont envoyé le duel et généré des chances de gagner, mais ils ont manqué de succès dans la définition. Il Shakhtar Donetsk, pendant ce temps, se sont battus bec et ongles pour égaler le 0-0 initial. Lukaku Oui Barella ils ont couru dans le bâton et Lautaro, qui a été remplacé à nouveau, a pardonné à une porte vide. Deuxième tirage au sort pour les Lombards, sans marge d’erreur.

27/10/2020 à 21:20 CET

X. Serrano

SHK

INT

Shaktar Donetsk

Trubin; Dodo, Khocholava (Matviienko, 62 ‘), Bondar, Korniienko; Marlos (Alan Patrick, 88 ‘), Maycon; Tete, Antonio, Salomon; Dentinho (Taison, 15 ‘).

Inter de Milan

Handanovic; D’Ambrosio (Darmian, 79 ‘), De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (Eriksen, 79 ‘), Young (Pinamonti, 85’); Lukaku et Lautaro (Perisic, 72 ‘).

Arbitre

Georgi Kabakov (Bulgarie). TA: Bastoni (31 ‘) et Vidal (64’).

Un rythme électrique a pris le relais du coup de sifflet d’ouverture. Dès le départ, même aller-retour. Bientôt, le harcèlement croissant «Nerazzurri». Lukaku a donné le premier avertissement. Ran dans Trubin dans la main à main et a rendu pour la vente aux enchères de Barella contre le bâton. Il Shakhtar, plus demandé qu’avant Real MadridIl se concentrait sur le maintien de l’ordre défensif.

Mais l’Inter, vertical, intense, avait le but entre les sourcils. S’il n’est pas arrivé avant la pause, c’est à cause des réflexions de Trubin. Le gardien de 19 ans a repoussé un tir de Barella et a dévié une violente faute directe en Lukaku.

L’équipe italienne a redoublé l’offensive après la pause. Après une première tentative de Brozovic, Lautaro a tiré dehors sur une porte vide. Avec l’avancée du chrono, l’angoisse a fait des ravages Inter à laquelle les changements ne se sont pas améliorés. Il Shakhtar, très solide, a gardé l’ordre derrière et a égalisé un résultat qui le laisse Conte contre les cordes.