Barcelone a battu la Juventus 0-2 dans un match où les hommes de Ronald Koeman ont signé un bon match, bien qu’ils aient souffert comme ils ne l’ont pas fait condamné jusqu’à la minute 90 lorsque Leo Messi il a marqué du point de penalty. Ousmane Dembélé, qui a de nouveau souri en signant un bon match, a inscrit le premier but des azulgranas. Avec ce triomphe, les culés se positionnent comme leaders solos du groupe G.

Premier parti sans Bartomeu comme président. Une nouvelle ère commençait au Can Barça et il n’y avait pas de meilleur rival que la Juventus en Ligue des champions. Le seul inconvénient, que Cristiano Ronaldo n’était pas là à cause du coronavirus. Le morbide qui a suscité sa confrontation contre Leo Messi n’a pas pu avoir lieu, du moins à la sortie. Ce que le football croyait, Covid-19 l’a empêché. Au retour, si tout se passe bien, les Portugais retourneront au Camp Nou pour jouer dans ce duel tombé amoureux du monde au cours de la dernière décennie.

Pour tenter de prendre d’assaut Turin, Ronald Koeman a fait plusieurs changements dans son onze par rapport à celui qu’il a pris dans la Classique. Sans Piqué, pour cause de suspension, et Coutinho, blessé, l’entraîneur néerlandais a opté pour Pedri de nouveau. Mais plus que la propriété du canari, la présence de Antoine Griezmann après deux matchs en restant sur le banc. Messi et Dembélé ils ont complété ce quatuor offensif. Frenkie de Jong et Pjanic ils se sont formés au centre du champ. Le Néerlandais n’a pas pu voir les visages avec son compatriote et ami De Ligt et le Bosniaque a été mesuré face à ses anciens coéquipiers. Sergi Roberto, Lenglet, Araujo et Jordi Alba ils ont complété l’arrière, avec Net défendre l’arc culé.

Le jeu a commencé comme il le fallait: avec de l’intensité, c’était pour ça un match de champions. Personne ne doutait de l’herbe. Aucune des deux équipes n’a spéculé et est sortie avec le couteau entre les dents du coup de sifflet d’ouverture. Celui qui a créé les meilleures chances était Barcelone. Messi a été le premier à tenter sa chance, mais l’un des cinq défenseurs Pirlo est sorti avec intercepté le tir. Quelques instants plus tard, Pjanic a tenté sa chance depuis le bord, mais Szczesny lui a refusé le but. Et la troisième fois, le charme était sur le point de venir, mais cette fois c’était le poteau qui a gêné Griezmann après un bon tir de l’intérieur de la surface.

Les minutes passaient et le rythme était toujours très élevé. La Juventus et Barcelone ont joué dans un coureur avec beaucoup de pression, mais après un quart d’heure, Barcelone a frappé. Changement de groupe parfait de Messi à Dembélé. Le Français contrôle, décrit et prend un tir qui finit par glisser à travers l’équipe de Szczesny après avoir été légèrement dévié par un défenseur de Vecchia Signora. Ousmane souriait, et avec raison. L’ex du Dortmund a été très actif et a donné un bon rythme à l’attaque culé après des mois d’arrêt.

La nuit la plus noire de Morata

Griezmann n’a pas non plus été laissé pour compte. Al de Macon obtenait également un match curieux et a laissé plusieurs détails, comme un talon parfait à Leo Messi pour que le Rosario ait tiré à la porte avec une telle malchance qu’il a croisé son tir en excès. Il a également très bien serpenté avant la pause avant de passer le relais à Jordi Alba, mais le tir de l’équipe a eu la même fortune que celui de «10». Seule mauvaise décision d’Antoine, quand il a saisi une occasion manquée de Dembélé dans laquelle son compatriote s’endort et Szczesny le couvre bien.

Parmi tant d’opportunités pour Barcelone, la Juventus les avait également. En réalité, les deux plus clairs se sont retrouvés au fond du filet du but de Neto, mais si nous disons que c’était Morata celui qui les a envoyés dans la cage et qu’ils ont été annulés, tout le monde en saura la raison: hors jeu. L’attaquant espagnol est tombé dans une position illégale avant de voir le but dans les deux actions. Ni Álvaro ni ses coéquipiers n’ont pu égaliser le match avant la pause et les hommes de Koeman 0-1 sont partis pour boire de l’eau et se reposer.

Au retour, premier changement dans les rangs culés. Ronald Araujo a quitté le terrain et Sergio Busquets est entré à sa place, déplaçant Frenkie de Jong vers l’axe de l’arrière à côté de Lenglet. Le deuxième acte a commencé avec le même scénario. Le Barça est revenu des vestiaires avec l’intention de mettre fin à un retour de la Juve qui semblait KO A comme celui que Poli Díaz veut avoir à son retour sur le ring. Les Catalans ont pressé, mais ont eu une grosse frayeur après dix minutes de seconde période. But de la Juventus et l’arbitre l’a validé, mais il devait être vérifié dans le VAR. Si nous disons que Morata l’a écrit, car le lecteur doit bien savoir à ce stade de la vie qui a été signalé hors jeu. Un triplé annulé a fait avancer les Espagnols.

Barça condamné … dans les 90 ‘

Le Barça s’est remis de la peur en attaquant et à la recherche d’un deuxième but avec lequel mettre le jeu sur la bonne voie. Messi a tenté sa chance et même Pedri, qui à 17 ans, sur une scène comme la Juventus Stadium, a signé un grand match dans lequel il indique clairement qu’il n’est pas un joueur du futur, mais du présent. A tel point que le deuxième changement de Koeman fut Dembélé pour Ansu Fati. C’était pour produire le changement et encore une fois pour réveiller la Juventus. Les habitants ont eu peu d’occasions, et la plus claire jusqu’à présent n’a pas dérangé excessivement Neto. Kulusevski a envoyé le ballon par-dessus la barre transversale et quelques secondes plus tard, Rabiot a été rempli du ballon et a relâché un pépinazo qui a laissé un mètre ou deux du but.

La Juventus a réclamé une pénalité, mais Cuadrado a pris le jaune pour une grande piscine à l’époque VAR. Barcelone a répondu avec une chance de Griezmann qui a touché le poteau après une aide de Leo Messi. Pour celui qui donne le «10» français … Barcelone aurait pu battre l’équipe transalpine, mais le 0-1 a continué sur le tableau d’affichage et il restait dix minutes avant la fin du match. Les Pirlo se précipitaient, mais ils ne pouvaient rien sortir. La seule chose était un rouge pour un double jaune à Demiral à cinq minutes de la fin. Dans les 90 ‘Leo Messi a tué le match depuis le point de penalty. Bernardeschi a renversé Ansu Fati et l’Argentin a pris la responsabilité de faire la finale 0-2 et de prendre les trois points de la maison de Cristiano Ronaldo de mener seul le groupe G et d’attendre que les deux joueurs se voient les visages au match retour, tout en maintenant une distance sociale, au Camp Nou.