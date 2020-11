L’Atlético de Madrid n’est pas passé de 1-1 contre le Lokomotiv Moscou bien qu’il ait été bien supérieur de la première à la dernière minute. Ceux de Cholo Simeone obtiennent quatre points dans le groupe A et ne pourront pas disputer les prochains matchs de Ligue des champions. Giménez s’avança vers les colchoneros, mais une pénalité très rigoureuse a permis à Miranchuk de mettre l’égalité avec laquelle le coup de sifflet final serait atteint.

Sans Koke. C’est ainsi que l’Atlético a sauté sur le terrain contre le Lokomotiv Moscou. Sans son homme fétiche, celui qui quand il est, il semble que personne ne le voit, mais quand il est un remplaçant, il lui manque trop. Mais il y avait Joao Felix. L’attaquant portugais est gentil et revient pour signer un autre grand match, mais cette fois, il est tombé sur un Guilherme qui a signé un match suprême, remportant chaque duel contre les Portugais et qui a osé le mettre à l’épreuve.

Au lieu du capitaine de l’Atlético, il est entré Saul, un autre homme important qui avait raté les cinq derniers matches des colchoneros. Hector Herrera formé au milieu de terrain avec l’Elche et Correa et Llorente ils ont complété le noyau de l’équipe de Simeone. Derrière eux, une file de quatre gardes du corps qui se tenaient debout Trippier et Lodi sur les côtés et Savic et Giménez sur l’axe de l’arrière. Dans la ligne la plus avancée, il est revenu à onze Luis Suarez et son partenaire était l’homme le plus en forme du moment: Joao Félix. Dans l’objectif, Jan Oblak, un autre qui n’échoue jamais.

À 18 h 55, la réunion a commencé. Un calendrier de la Ligue Europa, mais pour éviter toute confusion, l’hymne de la Ligue des champions a retenti quelques minutes avant et L’Atlético faisait face à une occasion de se frayer un chemin vers les huitièmes de finale. Pour ce faire, ils ont dû s’imposer à l’équipe russe et le Bayern a fait de même contre Salzbourg. Et c’est pourquoi les matelas sont sortis pour la victoire, pour les trois points. Les hommes de Cholo ont dominé tout le premier acte, mais le football est comme ça et ils ont dû se reposer avec un 1-1 injuste sur l’électronique.

L’athlétique encercla l’arc de Guilherme à plusieurs reprises. D’abord, Joao Félix n’a pas réussi à bien enchaîner avec une tête, puis c’est le gardien du Lokomotiv qui a mis les doigts pour sauver le fouet de Saúl Ñíguez du bord de la surface. Mais la troisième fois, c’était le charme. Mouvement spectaculaire de Giménez, qui démarre la course de l’extérieur de la zone à la recherche de l’espace et du centre mesuré d’Héctor Herrera pour que l’Uruguayen mette la tête et ouvre la boîte pour son équipe. A l’époque des stades sans public, quinze personnes se sont démarquées en célébrant le but. Ils faisaient partie d’un club de matelas russe qui a pu entrer dans le stade avec des milliers d’autres supporters moscovites.

Guilherme, le héros inattendu

Avec eLe but de l’Atlético a continué à en chercher un autre, mais il n’est pas arrivé. Bon coup de Trippier et Joao Félix qui ne se termine en rien, ni entré un tir éloigné, placé, par Correa, qui s’est écrasé dans la barre transversale. Et dans les nuages, Luis Suárez a envoyé une volée du second poteau après un bon centre du côté britannique. Mais entre ces occasions est venu un prix non mérité pour l’équipe locale. CJ’entre dans les Russes qu’Héctor Herrera repousse avec une telle malchance que le rejet le frappe sur la main et l’arbitre passera en revue l’action au VAR. En consultant les images, Luis Suárez était jaune pour avoir protesté. Avec raison, l’attaquant uruguayen l’a fait, car l’action n’aurait jamais dû être une sanction maximale. Mais ici, celui qui décide est la collégiale et fait remarquer le point de chaux. Miranchuk a trompé Oblak et a mis les tables sur l’électronique.

Le même est revenu des vestiaires sauf Saul. Le petit de Ñíguez resta sur le banc et Koke entra à sa place. Peut-être en raison d’un inconfort physique, de l’inactivité ou du jaune qu’il a vu pour un jeu dangereux au premier acte, le fait est que Simeone a décidé de ne pas sortir sur le terrain après la pause. Sans l’Elche, le scénario est resté le même. Atleti était meilleur sur le green et a pratiquement toujours joué sur le terrain du Lokomotiv. Joao Félix a continué à mener le match des rojiblancos, prenant le contrôle de chaque jeu et donner leur dose d’espoir et d’optimisme aux fans de l’Atlético pour l’avenir.

Mais l’important est le présent et Joao Felix le cassait. Un de ses jeux dans lequel il a tourné jusqu’à trois fois à son marqueur, s’est terminé par un centre qui Luis Suárez a terminé au deuxième poteau et Guilherme a sauvé sur la ligne. Quelques minutes plus tard, encore une fois le golden boy et encore le gardien du Lokomotiv. Ancien Benfica Il a essayé de la mettre dans l’équipe de l’extérieur de la surface et le gardien de but de la boîte de Moscou a fait un pop-corn pour éviter le deuxième but de l’Atlético de Madrid. Et en 64 ‘, à nouveau les mêmes protagonistes ont été mesurés dans un duel et il a remporté le même à nouveau. La tête de Luso cogne et Guilherme met une autre main providentielle.

Vitolo, un cycle sans fin

Il n’y avait aucun moyen de battre Guilherme. Si ce n’était pas le gardien de but, c’était la barre transversale, et sinon, c’était le hors-jeu. Le coup parfait de Koke, la balle s’écrase dans la traverse et le rejet l’envoie au fond du réseau Luis Suárez. L’Uruguayen était si avancé à l’époque de la tête de son capitaine qu’il ne perdit pas de temps même à le vérifier dans le VAR. Simeone a de nouveau déplacé le banc avec un double changement. Vitolo est entré, qui a eu 31 ans ce lundi, et Lemar pour Llorente et Correa.

Lokomotiv a résisté du mieux qu’il a pu et seul un miracle pourrait leur permettre de tirer quelque chose de positif de ce match. Cette divinité semblait avoir le nom de Guilherme, mais elle pouvait aussi recevoir un halo de Zé Luís. Le seul contre les Moscovites était mené par l’attaquant capverdien, qui sous la pression de Savic ne pouvait tenter qu’une passe à mort que Renan Lodi interceptait pour éviter la peur. Effrayer aussi celui qui a donné Vitolo quelques minutes après son entrée. Le canari est parti blessé et Lucas Torreira est entré chez lui. L’ex de Las Palmas était abattu, conscient qu’il entrait, à nouveau dans cette spirale de signature d’un bon match – contre Osasuna – et à nouveau provoquant un rapport médical quelques jours plus tard.

L’énergie diminuait déjà, mais pour ne pas en croire, personne ne bat cette équipe. Luis Suárez et Renan Lodi ont tenté leur chance, mais le premier tir a été bloqué par le gardien de but et le tir de l’équipe brésilienne a manqué de peu. Quatre minutes ont été ajoutées et les hommes de Simeone n’ont pas profité d’occasions claires, mais là, ils ont continué à trembler, même si à la fin ils n’ont pas obtenu le prix du but gagnant. Répartition des points et l’Atlético quitte Moscou en sachant qu’ils devront gagner tout ce qui les attend dans cette phase de groupes de la Ligue des champions.