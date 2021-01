Il Barcelone sera en quart de finale de la Copa del Rey après avoir imposé le Vallecano Ray par 1-2 dans un jeu dans lequel ils ont dominé et apprécié beaucoup d’occasions mais dans lequel ils sont venus se voir avec de l’eau jusqu’au cou. Les locaux sont allés de l’avant grâce à un but de Fran García et des buts de Messi et Frenkie de Jong ils ont tourné le tableau de bord pour sauver les meubles à temps et ainsi avancer en rond.

Ronald Koeman seuls Ter Stegen, Jordi Alba, Pedri et Dembélé ont été sauvés. L’entraîneur néerlandais, se souvenant de ce match difficile contre Cornellá, a tout mis en Vallecas. Il ne voulait plus de frayeur. Je voulais être en quarts de finale de la Copa del Rey et c’est arrivé pour gagner à Vallecano Ray. Cela semble le moyen le plus simple pour le Barcelone revenir pour soulever un titre et cela ne valait la peine de gagner que dans la capitale de Espagne. Et pour l’instant, cela continuera d’être après le triomphe subi.

Pour essayer de chercher la victoire, ce qui a été dit, Ronald Koeman est sorti avec tout. Dans le but était le gardien de but de la Copa del Rey: Net. Ahead, une ligne de quatre défenses dans laquelle Óscar Mingueza et Junior Firpo étaient sur les côtés et Araújo et Lenglet sur l’axe de l’arrière. De Jong, Busquets et Riqui Puig formé dans le trivote et Leo Messi, qui est revenu après avoir purgé ses deux matchs de pénalité, Antoine Griezmann et Francisco Trincao ils ont terminé le onze culé de Vallecas.

Roulé le cuir sur le Stade Vallecas et face à face, deux équipes avaient l’habitude de se voir dans la plus haute compétition nationale, mais la situation Foudre forcé de profiter de ce classique du football espagnol dans le Copa del Rey. Le spectacle a été servi et les deux équipes l’ont montré depuis le début. La première minute a été accomplie et l’arrière de Vallecana a dû couper un centre Junior sur le point de s’empaler Mingueza. La réponse locale n’a pas tardé à venir: un tir lointain Trejo, qui s’est écrasé dans le mur derrière l’objectif de Net.

Le Barça paie le manque de but

Il Barcelone a commencé à assiéger le but qu’il défendait Dimitrievski et le gardien de Foudre gagné une augmentation. Le Macédonien a montré qu’il n’allait pas faciliter les choses pour l’équipe du Barça et est rapidement entré en action. Le premier, une exposition de réflexes après un coup franc accroché Leo Messi et peigné par Ronald Araújo. L’Argentin l’a également mis à l’épreuve de loin, mais il y avait le gardien des lieux.

Et si ce n’était pas lui, c’était le bâton qui a sauvé le Foudre. Frenkie de Jong anticipé Dimitrievski après un centre Junior, mais son toucher a été repoussé par la barre transversale. Encore et encore l’ensemble de Ronald Koeman. Trincao a joué dans une descente sur l’aile gauche avec laquelle il a pu se tenir main dans la main devant le gardien de but du Foudre, mais il a défini très mal, pire qu’Arevalo réciterait les définitions du rosco final de Pasapalabra. Le gardien de but local a réussi à dégager un ballon tombé aux pieds de Riqui Puig. Le canterano a fait une coupure magique avec laquelle il a trompé trois adversaires, mais son tir ultérieur est entré en collision, d’abord à Martos, puis au poste. J’ai dit, si ce n’était pas l’archer rival, c’était du bois.

Le jeu est allé à l’entracte avec le score 0-0 et dès que la seconde mi-temps a commencé, le script a été répété dans Vallecas. Il a fallu deux minutes Barcelone pour profiter d’une autre occasion. Côté faute et Messi Surprise avec un beignet qui prenait le chemin vers le but jusqu’à ce que, bien sûr, le ballon touche la barre transversale. Le Barça a épargné la vie de Rayo et les personnes les plus âgées du quartier savent déjà ce qui se passe quand cela se produit: vous payez pour cela.

La foudre prend un bâton

Et donc le temps de jeu était passé. Le García-Álvaro et Fran– fait équipe pour marquer le premier but du match. Contre parfait que les habitants et carrerón de Alvaro avec danse incluse pour Lenglet, avant de croiser une balle qui vient de toucher Net Pour le laisser rebondir sur la ligne Il est apparu Fran, avec un passé du Real Madrid, pour mettre l’orteil et pousser le cuir au fond du filet pour déchaîner la folie sur le banc Andoni Iraola.

Je ne l’ai pas cru Ronald Koeman… ni personne vraiment. Barcelone a réagi rapidement en marquant un but qui serait refusé pour hors-jeu par Frenkie de Jong. L’entraîneur néerlandais a déplacé le banc rapidement pour entrer Pedri, Dembélé et Jordi Alba pour Riqui Puig, Trincao et Junior. Ces trois sont entrés et le ballon est également entré. Décocher Griezmann, à la limite, et passer de la mort à Leo Messi pour égaliser le concours. Le ’10’ n’a pas échoué, bête noire du Vallecano Ray. Le but qui avait coûté tant auparavant est venu avec la même facilité avec laquelle Fernando Simón fait de fausses prédictions.

Le 1-2 pour les Catalans n’a pas pris longtemps. Jordi Alba atteint la ligne de fond et n’a eu qu’à mettre le ballon entre la défense et le gardien de but pour que De Jong, ce nouveau Frenkie qui est partout et apparaît comme un éclair de la deuxième ligne, a poussé la balle et a dû la ramasser Dimitrievski du bas de son but. La victoire du Barça était sur la bonne voie, et beaucoup, en Vallecas, puisqu’il restait moins de 10 minutes de jeu. Aurait pu condamner Messi dans le rabais, mais après avoir dribblé même dans son ombre, il a envoyé son tir. Braithwaite entré par Griezmann et peu de choses se sont passées dans un affrontement dans lequel Barcelone a fini par gagner avec un retour inclus malgré sa domination tout au long du match.