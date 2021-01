Il Barcelone attend déjà le Real Madrid ou l’Athletic en finale de la Supercoupe d’Espagne après avoir triomphé aux tirs au but Société réelle. Le match s’est terminé 1-1 grâce aux buts de Frenkie de Jong et celle de Mikel Oyarzabal, mais Ter Stegen Il a joué un rôle essentiel dans les prolongations et lors de la fusillade pour envoyer son équipe en finale du tournoi qui se joue en Andalousie.

Commencer le Supercoupe d’Espagne et il ne pouvait pas avoir deux meilleures pistes. Deux équipes de football espagnoles historiques qui avaient 90 minutes à faire pour gagner une place dans la finale du championnat. Les deux clubs ont atteint le choc sans leurs deux magiciens: Leo Messi et David Silva. Malgré cela, les deux Barcelone comme Société réelle Ils ont beaucoup de qualité dans leurs équipes et le spectacle était garanti avec les joueurs Pedri, Oyarzabal et compagnie.

Le ballon a roulé et le Nouvel Archange est revenu pour profiter du plus haut niveau du football en attendant que Córdoba revienne là où il le mérite. En attendant, il était temps de voir deux meilleures équipes. Il Barcelone, en tant que visiteur, je suis sorti avec Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Araújo, Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann et Braithwaite. De son côté, le set d’Imanol Alguacil a sauté au vert avec Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Monreal; Guridi, Merino, Guevara; Oyarzabal, Portu et Isak.

Un an s’était écoulé depuis la suppression de Ernesto Valverde, une décision qui pourrait faire des ravages en devenant Barcelone, mais ça Super Coupe c’était une nouvelle opportunité de revenir sur le chemin des titres en l’ère Koeman. Il ne serait pas facile de soulever le trophée, encore moins vu comment le Société réelle au match. Les de Shérif ils ont sauté dans le champ pour mordre. Le slogan était clair: si un joueur du Barça il a offert de recevoir le ballon, il a senti le souffle d’un footballeur Txuri-urdin pour que les Catalans ne puissent rien faire.

Et ce fut pendant presque une demi-heure. Il était impossible pour les Donostiarras de tenir ainsi pendant tout le match. Le gros problème était que pendant ces minutes qui étaient supérieures, l’incapacité de marquer prévalait. Isak de tête, Pour votre avec un coup trop croisé, une autre tête de Le Normand et un arrêt de Ter Stegen dans un heads-up avec l’attaquant suédois se trouvait la lettre d’introduction de la Société réelle. Pratiquement toutes ces occasions sont survenues après des vols grâce à une pression intense. Guridi et Guevara étaient les ombres de Busquets et Pedri respectivement et fait le Barcelone n’a pas pu effectuer quatre passes consécutives.

La Real abaisse un piston

Le groupe dirigé par Shérif Imanol et le Barcelone il a commencé à se sentir plus à l’aise sur le green. Une fois qu’ils ont pu se déplacer plus librement Busquets et Pedri le jeu culé amélioré. Ils ont été ajoutés un déséquilibre Ousmane Dembélé qui a donné une autre vitesse au jeu de l’équipe de Ronald Koeman. La première chance au Barça est venue avec un tir lointain de Lenglet, mais plus tard Braithwaite, qui a joué sur le côté gauche, a testé Remiro, l’archer de le vrai.

Pedri il a commencé à trouver les espaces qu’il ne pouvait pas voir lors de la première étape de la rencontre et ses coéquipiers ont fini par trouver le but. Braithwaite au trou un Griezmann, qui se précipite vers la ligne de fond avant de suspendre le ballon à l’endroit exact où il apparaîtrait Frenkie de Jong mettre ma tête dedans et m’en remettre Remiro cinq minutes avant l’entracte. Les Catalans étaient en tête et repartaient avec un 0-1 à la mi-temps, un marqueur avec lequel, sans aucun doute, ils repartiraient assez heureux après avoir vu un début de match dans lequel ils ont souffert à pleine puissance, comme dirait le bon vieil homme. Iniesta.

La seconde mi-temps a commencé et, comme d’habitude en janvier, à Barcelone Il a été présenté avec la célèbre pente d’après Noël. Cinq minutes plus tard, le concours était égalisé Oyarzabal depuis le point de penalty en trompant Ter Stegen après une peine commise par Frenkie de Jong, qui a tendu la main pour une promenade dans un centre de Saint-Sébastien. Le Néerlandais est passé de héros à méchant en moins d’une demi-heure. Le match a lié le Société réelle et immédiatement après, le Néerlandais a pu se compenser par un bon jeu qu’il a fini par perdre pour avoir mis du temps à tirer, dans lequel, en plus, il avait besoin de botter le rival.

Cast aux heures supplémentaires

Encore une fois le Société réelle a grandi et est revenu au plan de pression initial pour faire Barcelone, mais les Catalans ont trouvé plus de trous et le jeu est entré dans une phase de folie dans laquelle les deux équipes ont attaqué, comme si la Super Coupe, qui était passée l’année dernière en Arabie, était désormais la Premier League. Griezmann a brossé le but avec une bonne volée au deuxième poteau après un subtil centre de Sergio Busquets. OU Dembélé, qui après un compteur parfait, serpentait sur le devant et du croissant un coup fut pris qui lécha le poteau. Les Donostiarras ont attaqué, mais la défense du Barça a été ferme, récupérant ce problème en suspens qui les a hantés tout au long du parcours.

Entre tant de va-et-vient Isak a joué dans un bon duel avec Araújo. Vitesse, puissance physique … les deux ont été mesurés dans tout, mais en raison du succès du défenseur et de l’erreur de l’attaquant devant le but, le score a continué à 1-1 lorsqu’il est entré dans la dernière ligne droite du match. Il restait 15 minutes et les joueurs commençaient à se sentir fatigués après un match très exigeant et un effort brutal, même si celui qui semblait encore frais était Frenkie de Jong, sans aucun doute, l’un des hommes du match malgré le penalty qu’il a commis, parfois Marcos Llorente attend avec impatience sa position et faisant suffisamment de manèges avec lesquels il a laissé ses adversaires derrière.

Le jeu a été interrompu et les joueurs des deux équipes ont été détruits. Quiconque avait joué depuis le début ressemblait à un joueur de la FIFA dont la barre d’énergie est épuisée. Jusqu’à Munuera Montero c’était cassé. On l’a clairement vu quand la fin du match a sifflé et j’ai vu qu’il lui restait encore une demi-heure à courir d’un côté à l’autre. Un petit rafraîchissement et retour au combat, avec les nouveaux visages de Riqui Puig et Pjanic occupant les postes de Pedri et Busquets. Un autre de ceux qui sont entrés était Zaldúa, que quelques minutes après le démarrage de l’extension, une chaussure a été prise de plus de 30 mètres pour forcer Ter Stegen pour faire un pop-corn spectaculaire avec lequel il a évité le deuxième but de Donostia.

Griezmann émule Ramos et Baggio

La bataille était intense même si tout le monde était déjà en réserve. Dembélé avait une bonne chance, mais Remiro Il a réussi à bloquer son tir et le Français a donné la frayeur, mais tout était dans une crampe. La pause est venue et a continué à jouer les 15 autres minutes. Dans le deuxième acte, une fois de plus, le gardien de but du Real a sauvé son équipe avec un arrêt à bout portant pour Antoine Griezmann. Les Donostiarras l’avaient aussi, mais Januzaj, après avoir parcouru le champ, il est tombé sur les ongles de Ter Stegen pour éviter la défaite de son équipe, car quelques minutes plus tard, c’est le bâton qui a refusé à l’ailier belge le but avant que l’arbitre ne signale la fin et que le vainqueur soit décidé aux tirs au but.

La fortune des pénalités est tombée du côté de Barcelone, qui devient le premier finaliste de la Super Coupe d’Espagne, grâce à Marc André Ter Stegen, qui a stoppé les pénalités de Bautista et Oyarzabal. Willian José a continué avec le jinx et a envoyé son lancer au poteau, tout comme De Jong. Dembélé et Pjanic n’ont pas échoué. Merino a donné de l’espoir au retour et Griezmann aussi en envoyant sa peine maximale au cinquième amphithéâtre de l’Archange. Januzaj a remis les tables et Riqui Puig a tranché en marquant le cinquième, permettant aux Catalans de s’imposer 2-3 dans le tour.