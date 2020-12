L’Atlético de Madrid a pris les trois points en battant Salzbourg 0-2 grâce aux objectifs de Mario Hermoso et Yannick Carrascou. Ceux de Simeone, avec cette victoire, obtiennent se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions deuxième du groupe, remplissant ainsi l’objectif d’être dans la phase finale de la compétition continentale maximale.

Point. Cela n’a pris qu’un point être dans les 16 derniers de la Ligue des champions. L’Atlético a non seulement échoué à le faire, mais a également pris les trois points de l’Autriche dans une victoire sans beauté dans laquelle ils ont souffert face à une équipe courageuse qui les a mis sur les cordes. Enfin, les buts de Mario Hermoso et Carrasco ont valu aux colchoneros le billet pour le tour final de la meilleure compétition du vieux continent. Celui dont les rojiblancos aspirent tant et que, après la victoire contre une équipe Red Bull, ils espèrent prendre les ailes promises pour soulever l’Orejona à la fin du championnat.

Les rojiblancos sont sortis sur le terrain avec leur onze de gala, comme prévu. Oblak défendu l’arc et devant Trippier, Savic, Felipe et Mario Hermoso. Au cœur, Koke et Saul ils mettent de l’ordre au milieu de terrain et Llorente et Carrasco ils étaient ouverts aux groupes. Joao Félix et Luis Suárez, qui cherchaient à mettre fin à leur séquence de défaites à l’extérieur en Ligue des champions, a complété l’attaque. Un alignement avec lequel ils dominent dans la Ligue et avec lequel ils cherchent également à régner en Europe, mais il leur fallait d’abord conquérir la ville où Mozart est né: Salzbourg.

Les matelas ne sortaient pas bien. En fait, ils ont beaucoup souffert tout au long du premier semestre.. Salzbourg est sorti de manière très intense, utilisant 100% de toute son énergie et ceux de Cholo Simeone l’ont vite compris. Daka volait un ballon à Hermoso et Felipe devait atteindre le carrefour pour éviter le tir de l’équipe locale. Au suivant l’avertissement a été augmenté avec un tir de Berisha au poste. Ils n’avaient joué que deux minutes et l’Atlético savait déjà qu’il fallait passer un mauvais moment.

Belle, tête au huitième

L’équipe rojiblanco n’a pas pu enchaîner trois passes consécutives et l’empanada, ajoutée à l’intensité du Salzbourg, a déclenché les alarmes. L’Atlético devait remercier que l’équipe devant eux était celle-ci et non le PSG ou Liverpool. Koita, un attaquant de l’équipe locale qui prend le record d’avoir commis deux fautes pour une mauvaise remise en jeu dans le même match, a raté une occasion claire en touchant, en heads-up, plus le gazon que le ballon. Ensuite, il a dû essayer plus fort Oblak pour mettre une main qui sauve près du poteau après un tir de Szoboszlai. Les deux jeux sont venus avec les Autrichiens battant le dos d’un Mario Hermoso qui semblait avoir donné une entrée gratuite sur le côté gauche.

À 23 minutes, le premier tir de l’Atlético est arrivé avec Marcos Llorente comme protagoniste, mais le coup de pied, placé, a été perdu près du poteau. Il semblait que les hommes de Simeone se réveillaient, mais une fois de plus, Salzbourg montra leur bravoure et leur intensité. Koke a perdu une balle dans le champ rival et en cinq touches, ils ont monté un compteur mortel que Daka a gaspillé. Encore une fois, nous avons dû remercier car le rival n’était pas un grand rival en Europe. Dans un jeu spécifique dans lequel Luis Suárez a volé le ballon à Wöber, il a réussi à frapper la surface de Madrid, mais le gardien de but a même coupé la passe de la mort que Marcos Llorente a tenté de faire à Joao Félix.

C’était difficile pour l’Atlético, mais lorsque Joao Félix a réussi, il a été puni à plusieurs reprises par Junuzovic. De l’une de ces fautes est né le but des colchoneros. Carrasco l’a mis au cœur de la zone et Mario Hermoso a semblé l’achever, entre la tête et l’épaule, pour faire le premier de la nuit et a battu Stankovic, rapprochant son équipe des huitièmes de finale de la meilleure compétition continentale. Avec le 0-1, les équipes se sont reposées et au retour, le spectacle était toujours assuré.

Les locaux avaient désormais beaucoup moins à perdre qu’au début du match et Ils ont essayé d’égaliser le match par tous les moyens Malgré le fait que dès le début du deuxième acte, Joao Félix a tenté sa chance avec un tir qui n’a posé aucun problème au gardien rival. Après le tir portugais, Kristensen a essayé dans un coin, mais n’a rien obtenu, puis Szoboszlai, qui se tenait seul devant Oblak et, incompréhensiblement, le Hongrois a envoyé dehors une balle qui frôlait le poteau et faisait rétrécir les matelas.

Carrasco condamne une “ belle ” victoire

Ils ont pressé les lieux, mais le manque de but était le sujet en suspens. Salzbourg a su contrôler le jeu et générer des occasions, mais entre le manque de qualité et le grand engagement défensif des matelas, ils n’ont pas pu mettre Oblak en difficulté. Emmenés par Szoboszlai, le footballeur qui aime déjà la moitié de l’Europe, ils n’ont pas pu trouver un moyen d’égaliser le jeu alors que les minutes passaient et que l’Atlético se voyait en huitièmes de finale de battage. Après le temps de jeu Luis Suárez, porté disparu, et Saúl a quitté le terrain pour Simeone pour mettre du sang frais avec Héctor Herrera et Ángel Correa.

L’Atlético a gagné 0-1 et c’était aux colchoneros ce qu’ils ont fait de mieux depuis l’arrivée d’El Diego colchonero: défendre. Il est vrai que cette saison, ils jouent de manière plus colorée, mais Salzbourg ne leur a pas permis de développer cette nouvelle caractéristique du football Cholista. Atleti était déjà en train de se rapprocher et les Autrichiens ne pouvaient pas trouver de places, ils ont donc dû tenter leur chance de l’extérieur de la zone. Dans ces tentatives, ouun autre pôle. Cette fois, c’est Mwepu qui a couru dans le bois et fit soupirer l’équipe de matelas de soulagement.

Dix minutes restaient et le compte à rebours et Joao Felix pouvaient condamner avec un tir du croissant de la zone. Stankovic, avec ses poings, a nié le but de l’attaquant portugais. Salzbourg était déjà brisé, il voyait impossible la tâche ardue qu’ils avaient encore à faire et Carrasco a terminé de tuer le match après avoir terminé un centre de l’aile droite par Ángel Correa. Le Belge est apparu rapidement, comme un autre illustre Salzbourg comme Felix Baumgartner, l’homme qui a brisé la vitesse du son, pour mettre le calme du côté des visiteurs. 0-2 et le ticket, qui coûte toujours plus cher à l’approche de Noël, pris pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Avant le coup de sifflet final, Torreira, Lodi et Lemar ont eu quelques minutes pour faire leur apparition et, dans le cas des Français, être un match de moins pour devenir un matelas «légende».