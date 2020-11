Suisse Oui Espagne à égalité (1-1) lors de la cinquième journée de la phase de groupes du Ligue des Nations. Freuler a marqué le but de la victoire en première mi-temps et Gérard Moreno lié à la fin. Sergio Ramos a raté deux pénalités. Avec ce résultat, le combiné Luis Enrique besoin de gagner pour Allemagne à La Cartuja pour être dans la phase finale.

L’Espagne a bien commencé. Réalisant parfaitement l’idée du football que Luis Enrique a, Celui qui est basé sur le contrôle de tous les aspects du jeu, en appuyant et en jouant dans le champ opposé. Il est vrai que sans générer beaucoup de danger, seules deux occasions de Dani Olmo et Ferran Torres ont perturbé la défense suisse, la grande mais de la sélection.

Au fil des minutes, cette domination totale a été assimilée. L’équipe suisse a mis du temps à se rendre au match, mais quand c’est arrivé a commencé à générer du danger sur le but défendu par Unai Simón, la grosse surprise dans les onze d’Espagne. Un échec dans la livraison de Fabian a été profité par la Suisse, qui a volé un ballon qui s’est retrouvé dans les bottes de Shaqiri, mais le joueur de Liverpool a été accueilli par une grande intervention du gardien de l’Athletic. Cette fois, le bal n’a pas embrassé les réseaux espagnols, mais rien ne serait pareil.

La Suisse a fait le dernier pas en avant et le match a été égalisé. Ainsi a commencé à générer du danger et la troisième opportunité a trouvé le prix. Une balle profonde a porté Embolo à la ligne de fond, a levé la tête, aidé et Freuler, trop seul dans la surface, a mis le ballon en premier dans le long poteau pour marquer un but et dépasser l’équipe locale. Le but laissé une Espagne a touché qu’avec le passage des minutes est revenu pour retrouver son jeu, bien qu’il ait continué à avoir le même problème, il n’a pas été en mesure de marquer. Et que juste avant la pause, Oyarzabal d’abord, puis Ferran ont profité de deux belles opportunités pour égaliser, mais rien.

Ramos omniprésent

La seconde moitié a commencé avec le même scénario que la première s’est terminée. L’Espagne a dominé, la Suisse a tenu le coup et les chances de marquer ne sont pas venues. L’équipe locale a résisté sans grands problèmes aux attaques des hommes de Luis Enrique, jusqu’à ce qu’un long ballon des Suisses provoque une sortie très malheureuse d’Unai Simón qui Sergio Ramos l’a empêché d’aller plus loin puisque sur la ligne il a sauvé le but de Seferovic. C’était la première des nombreuses interventions dans lesquelles le capitaine était le protagoniste.

D’abord en défense, puis en attaque, quand il a terminé un corner qui a frappé Ricardo Rodríguez dans la main et que l’arbitre a sifflé un penalty. Le capitaine était en charge de frapper à onze mètres, mais à la surprise de tous Sommer a deviné le lancement et a évité le but espagnol. Ramos a raté un penalty 23 tirs plus tard. Le ballon est allé à la ligne du bas et dans le coup de pied de coin, il était sur le point d’atteindre l’égalisation avec une belle tête, mais encore une fois, il a heurté le but rival.

La nuit n’a pas voulu sourire ni à l’Espagne et encore moins au capitaine. L’équipe nationale cherchait une égalité et cela pourrait revenir à onze mètres. Elvedi a renversé Morata à l’intérieur de la zone et l’arbitre n’a pas hésité. Pénalité et expulsion pour double jaune. C’est dommage que celui qui allait avoir le plus de doutes soit Ramos, qui il a tiré courageusement pour répéter un lancement sans confiance là où il a encore raté. Pour la première fois en 100 ans d’histoire, l’équipe espagnole a raté deux pénalités maximales dans un match.

Prenez Moreno

L’Espagne n’a pas perdu la foi et a continué d’essayer jusqu’à la fin. Et dans ces Gerard Moreno a reçu un centre de la gauche de Morata et le premier défini pour atteindre l’objectif égalisé. Un peu qui faisait justice, mais ça servait très peu, puisque tout ce qui ne gagnait pas obligeait l’équipe nationale à ajouter les trois points contre l’Allemagne.

L’équipe nationale a essayé et était sur le point de l’obtenir avec un tir d’Adama qui est allé dans les nuages. Ce n’était certainement pas le jour. Sans le temps pour beaucoup plus, un match était terminé qui laisse l’Espagne avec un goût très doux-amer en bouche.