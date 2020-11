Quand nous avons commencé à soupçonner qu’il était immortel, que son dribble était indéchiffrable même pour la mort, Diego est retourné sur la planète d’où il venait rencontrer ses parents, dont il n’a jamais cessé de manquer.

Et les couvertures de tous les journaux du monde sont remplies de son image, les écrans répètent encore et encore ses tours illusionnistes, les chroniques rappellent ses exploits et s’arrêtent à nouveau dans ses misères, ses ténèbres et ses attitudes répréhensibles. Misères, obscurité et attitudes répréhensibles qu’il avait, tous, hors du terrain de jeu.

Beaucoup de ces couvertures utilisent un seul mot pour le définir, énergique, catégorique et absolu: Dieu. Pour beaucoup, cela semblera exagéré, presque irrespectueux. Mais, en Argentine du moins, Maradona est un dieu. Peut-être n’est-il pas un dieu selon les canons habituels, une source d’amour et de justice. Mais c’est enfin un dieu. Divinité païenne, plus dans le «style» des dieux grecs ou romains, imparfaite, traversée par les passions humaines, habituée à descendre de l’Olympe pour se mêler à la boue de l’histoire et utiliser ses pouvoirs au profit de leurs protégés, anéantissant les ennemis, faisant du mal aux adversaires , rendre justice selon leurs propres desseins. Mais que, lorsque vient le moment des batailles décisives et transcendantes, ils se mettent en charge de leur peuple et le mènent à la victoire, ou ils laissent leur âme dans la tentative.

Et Diego a toujours dirigé son équipe lors de batailles difficiles. Argentins, dans le football et dans tout ce que représente la compétition sportive, nous nous sommes sentis protégés par notre propre dieu.

Il l’a fait au Mexique, quand en 90 minutes, il a tenté d’exorciser les démons d’une guerre très récente avec les deux buts les plus célèbres de l’histoire de la Coupe du monde. Le premier illicite, le second extraordinaire. Tandis que la planète voyait Maradona avancer comme un possédé esquivant les jambes rivales jusqu’au fond du but anglais, les supporters argentins hallucinaient des soldats impériaux poursuivant sans succès notre petit héros qui ne s’arrêterait pas avant d’avoir atteint le cœur de la «perfide Albion». Exagéré, c’est vrai. Mais c’était une petite consolation pour tant de douleur.

Il a également enfilé son armure quatre ans plus tard, alors qu’il attendait que la caméra de télévision passe devant son visage pour insulter tout le stade italien en huant l’hymne argentin. Et peu lui importait qu’après la Coupe du monde, il doive continuer à vivre et à jouer en Italie. Il y a des choses qui ne sont pas négociées.

Il restera aux chroniques de faire le point sur ses addictions, sa grossièreté, sa rébellion parfois mal ciblée, ses opinions politiques, les scandales avec ses femmes, la relation (ou l’absence de celle-ci) avec ses enfants, ses excès ou ses incohérences.

Tout comme il est clair de comprendre pourquoi le monde du football admire Maradona, il est impossible d’expliquer par la raison ce que Diego signifie pour les Argentins (du moins pour la grande majorité). Peut-être que seuls les Napolitains peuvent le comprendre. Pour eux aussi, les «10» ont affronté la puissance du nord de la péninsule et, pour une fois, les négligés de l’histoire ont osé gagner, et ils ont réussi.

Maintenant que Pelusa revient sur les étoiles marchandes de l’Olympe, le monde entier lui manque et les Argentins le pleurent.

Et la légende est née. Jusqu’au prochain match, cerf-volant cosmique.