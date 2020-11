14

Avilés a battu Llanera 2-1 dans un match qui, sans être un parangon de qualité au service du divertissement, a fait naître l’émotion Car la Llanera, bien qu’elle n’ait pas montré l’état de la meilleure équipe de la catégorie, a caressé la victoire lorsque Javi Sánchez, en face à face contre Robledo, a gâché celui qu’il regardait comme une dentelle. Cette action, qui a eu lieu 13 minutes après le but de la tête, à la 58e minute, par le vétéran Pantiga, finirait par établir un tournant.

Dès lors, le tableau de bord, en tant que vêtement réversible, a été ébranlé avec le lancement extraordinaire de la Gran Canaria Vitolo, qui a introduit le cuir très serré dans le coin supérieur droit d’Alejandro (min.78), et à la connexion brésilienne dans laquelle Mathe a joué, dans les toilettes, et Silveira, dans l’exécution, alors qu’elle était déjà remplie à la 86e minute du match.

La course finale était folle, avec un Llanera qui a placé Alejandro, son gardien de but, presque au sommet et pendant plus longtemps que d’habitude dans des situations aussi désespérées. Ensuite, la scène a même eu sa touche grotesque, avec Natalio et Mathe du Real, pratiquement transformés en golfeurs, échouant deux “longs putts” séparés sur le green non gardé de Llanero.

À la fin, Avilés a remporté sa première victoire de la saison contre Llanera après avoir ajouté deux nuls.