Samedi 28 novembre 2020, p. a15

Les anges. Le retour sur le ring du légendaire Mike Tyson lors d’un match d’exhibition ce samedi contre Roy Jones Jr., tous deux dans la cinquantaine, a suscité à la fois des attentes et des soupçons dans le monde de la boxe.

Les spéculations sur le retour d’Iron Mike ont commencé avec des vidéos qu’il a publiées en mai sur les réseaux sociaux. À 54 ans, l’ancien champion des poids lourds avait de nouveau l’air en forme et a puni son combat avec une séquence de coups rapides.

Avec plus de 12 millions de vues de la vidéo sur Instagram, le retour de Tyson prenait de l’ampleur jusqu’à sa finalisation en juillet, avec l’annonce du combat d’exposition contre Jones Jr., 51 ans, et ancien champion du monde dans quatre catégories.

Le combat se déroulera à huis clos en raison de la pandémie et sera le premier événement sportif à se jouer depuis mars au Staples Center de Los Angeles.

Tyson, qui a dominé les poids lourds d’une main de fer entre les années 1980 et 1990, dit qu’il n’a rien à voir avec le combattant qui a été assommé par l’Irlandais Kevin McBride en 2005, la défaite avec laquelle il a terminé sa carrière à 38 ans. années.

Bien que le combat ne soit pas officiel, il a été fortement réglementé en raison de l’âge avancé des combattants. La California Athletic Commission a promulgué des règles spéciales pour préserver l’intégrité physique de ses protagonistes.

Tyson et Jones Jr. subiront des examens médicaux complets et des tests de dépistage de drogues dans lesquels ils ne seront pas contrôlés pour leur consommation de marijuana. Tyson lui-même a plusieurs entreprises qui cultivent et vendent des produits liés à la substance.

Le combat sera divisé en huit rounds de deux minutes et les combattants, bien qu’ils ne porteront pas de casque de protection, utiliseront des gants plus légers (12 onces), ce qui réduira la puissance des coups.

Les scores seront offerts par les membres du World Boxing Council (WBC) à des fins de divertissement car ils ne déclareront pas un gagnant officiel. Le KO sera évité et le combat arrêté si l’un des boxeurs subit une grave coupure.

Ces dernières semaines, les deux combattants ont rejeté les critiques que le combat a reçues et ont exprimé leur désaccord avec les restrictions.

«N’est-ce pas un vrai concours? C’est Mike Tyson contre Roy Jones. Je viens me battre et j’espère qu’il en viendra à la même chose et c’est tout ce que vous devez savoir », a déclaré Iron Mike, qui a travaillé consciencieusement son corps dans le gymnase, déterminé à changer sa vie de haut en bas depuis son arrivée au gymnase. gloire sportive de passer par la prison, la toxicomanie et la ruine financière.